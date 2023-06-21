叙利亚问题阿斯塔纳进程正式结束

哈通社/阿斯塔纳/6月21日--第20轮叙利亚问题阿斯塔纳进程国际会议6月20-21日召开。

俄罗斯、土耳其、伊朗、叙利亚政府及反对派代表和联合国秘书长特使盖尔·佩德森将参加此次会谈。

会议讨论了改变叙利亚周边地区局势、打击恐怖主义和信任措施问题，包括释放人质和寻找失踪人员等问题。

哈萨克斯坦外交部副部长哈纳特·图穆根据会议结果宣布了担保国的联合声明。

旨在解决叙利亚问题的阿斯塔纳进程于2017年1月开始。

2017年时任哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫呼吁叙利亚问题相关各方，在哈首都阿斯塔纳举行会谈，俄罗斯、土耳其、伊朗三国作为会谈主要发起国，同时也担任叙利亚问题阿斯塔纳进程的担保国。

阿斯塔纳和平进程的目的，是推动叙利亚境内政府军与反对派停火，合作打击境内恐怖组织，推动就重大政治问题达成共识，寻求叙利亚危机的解决方案等。

迄今为止，阿斯塔纳和平进程共举行了20轮会谈。从最终对既定目标的实现情况来看，阿斯塔纳进程成果颇丰，尤其在维护叙利亚国内稳定和打击恐怖主义方面成效显著，在建立降级区、冲突各方停止流血和减少人员伤亡等方面的目标均已全部完成。

-可以将叙利亚逐步脱离孤立状态视为阿斯塔纳进程圆满完成任务的标志。 考虑到叙利亚正在重返阿拉伯国家世界，我们建议将阿斯塔纳进程框架下的叙利亚问题第20轮会议宣布为正式的最后一次会议。-哈纳特·图穆说。

哈萨克斯坦外交部强调，阿斯塔纳进程已经光荣地完成自己使命。

【编译：阿依波塔】