托卡耶夫总统出席国际志愿者论坛并发表讲话

哈通社/阿斯塔纳/6月21日 – 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫6月21日出席了在首都阿斯塔纳和平和谐宫召开的国际志愿者论坛，并在论坛上发表了演讲。

托卡耶夫总统在演讲中强调指出，国家与社会之间的信任关系具有非常重要的意义，而志愿者团体的存在，会在这一关系的建立和稳固中发挥举足轻重的影响力。

- 2020年是哈萨克斯坦的志愿者年，这一年实施了许多工作。当下，我国国内的志愿者组织增长了3倍，数量达到了680多个。志愿者总数超过了20万。在全国各个地区都有志愿者组织的机构办公室，有上千名经过培训的志愿者提供服务。Qazvolunteer.kz门户网站上线。也就是说，如今在哈萨克斯坦，任何人都有充分的机会，成为志愿者并向社会提供自己的贡献。事实上，这是一个巨大的可能性。此外，我们的志愿者们还前往约旦、肯尼亚、泰国和土耳其等国家，积累了许多经验。借此机会，我要向一直以来为哈萨克斯坦的志愿者团体提供了积极支持的联合国表示感谢。- 托卡耶夫总统说。

哈萨克斯坦总统认为，从事志愿服务工作，是一个公民爱国主义精神的最佳体现。他指出，成为志愿者，意味着一个人将人道主义价值观放在一切之上，秉持着最伟大的人生观。

- 志愿者们用充满道义的工作，为社会的发展贡献了巨大的帮助。怜悯之心是深刻烙印在哈萨克人民血液中的神圣理念。对于任何陷入困境的人，哈萨克民族从来不曾吝啬于伸出自己的帮助之手。即便是在自己遭遇严重困难的时代，人们也总是相互扶持，相互帮助，共渡难关。许许多多被强制迁徙到哈萨克草原的其他民族，就曾经受到哈萨克人民亲人般的庇护和帮扶，共同挺过了最艰难的岁月。所以说，今天的这场大会，实际上完美的体现了我们人民的本性。- 国家元首说道。

托卡耶夫总统强调指出，只有依靠诚实的公民，才能造就公正的哈萨克斯坦。他表示，所有的志愿者们，都可以被称之为诚实的公民。

- 我非常满意的看到，志愿者们和慈善人士在工作当中秉持着«全面思考并正确行动»的原则行事。事实上，为了能够实现未来的光明目标，我们在当下必须做出果断的决定，迈出正确的步伐。这一立场与生态文化和自觉消费传统的形成关系密切。我们必须对许多固有的观点做出改变，才能确保改革的成果最终得以稳定和永恒的得到保障。我认为，个体展现出的榜样性，以及坚持«平等对等»原则是志愿服务的主要动力。积极传播思想和促进慈善事业，将有助于形成基于负责任公民和爱国主义理念的社会发展新范式。也正因如此，我们积极的倡导志愿服务，为国内志愿者团体的发展提供了各种便利。- 托卡耶夫总统说。

国家元首表示，在哈萨克斯坦志愿者发展2021~2023年路线图计划下，开展了一系列富有成效的工作。托卡耶夫建议，为了进一步加深我国社会中志愿服务与慈善事业的发展，有必要开展一些新的措施。

总统提出了五个主要的建议，包括：一、拟定新的发展战略路线图，确定志愿者运动未来几年的发展方向；二、逐步建立兼顾志愿服务和慈善工作的制度，从立法层面为志愿者运动提供支持；三、提供长期赠款来鼓励志愿者运动，在国家和私人赠款者之间建立永久的伙伴关系，并在国内和国际捐助者之间形成有效的合作；四、不断发展对志愿服务和慈善工作的制度支持基础设施；五、进一步加强和促进志愿服务领域的国际合作。

托卡耶夫总统在讲话最后表示，此次论坛在这个方向上的共同努力是紧迫的，也是非常必要的，相信其将对哈萨克斯坦的志愿者运动发展带来良好的影响。

值得一提的是，在当天的大会上，联合国常驻哈萨克斯坦协调员米卡埃拉·弗里伯格-斯道瑞女士宣读了联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯致论坛与会者的信。

此外，联合国志愿者计划执行协调员托伊利·库尔班诺夫、阿联酋宽容与和平共处部总干事阿夫拉·穆罕默德·萨布里、土耳其知名文化人士哈鲁克·莱万特等也在论坛上发表了讲话。

根据此前报道，来自世界34个国家的140多名志愿者参加为期两天的论坛。此外，还有近50名外国演讲者出席论坛。加上来自哈萨克斯坦各地的志愿者，参加论坛的总人数约为400人。

【编译：木合塔尔·木拉提】