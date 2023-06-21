突厥国家组织成员国信息通讯技术部长级会议在阿斯塔纳举行

哈通社/阿斯塔纳/6月21日--突厥国家组织成员国信息通讯技术部长级会议今天在阿斯塔纳举行。

会议由突厥国家组织秘书长库巴尼奇别克·奥米拉利耶夫主持。

哈萨克斯坦数字发展、创新和航空航天工业部部长巴格达特·穆辛对突厥国家组织秘书处组织此次会议表示感谢。

-哈萨克斯坦将继续致力于发展本国信息通讯部门。我相信，各国创新和数字生态系统之间建立起有效合作将为提升信息通讯技术产品及其服务的可及性和质量提供最佳手段。-巴格达特·穆辛说。

在去年11月举行的突厥国家组织首脑峰会上，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫强调了在突厥国家信息技术领域优先采用最新技术的重要性。他还指出了建立国际科技园信息技术初创企业数字化中心（即阿斯塔纳中心）的必要性。

据数字发展部新闻处介绍，突厥国家组织数字中心主要职能包括：

1. 实现电子政务整合和推动先进数字技术研发，并将其应用于各成员国的政务实践中。

2. 创建数字技术平台，以便在规定的时间内完成数字解决方案和技术引进项目。

3. 提供数字转型咨询，并推动各突厥国家的卓越中心、技术平台和相关机构建立紧密合作关系。

4. 通过推进信息技术创新中心一体化以及引进“突厥元宇宙”等趋势性经验，为突厥世界创立一个协作创新体系。

5. 在硅谷建立丝路创新之家，将突厥世界信息技术解决方案和初创企业推向全球市场。

与会各方就电子政务一体化、先进数字技术研发、突厥元宇宙项目实施以及在美国建立突厥IT之家和突厥创投基金等问题展开了讨论。

【编译：阿遥】