托卡耶夫总统出席哈-德商业论坛

哈通社/阿斯塔纳/6月20日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫和德国总统弗兰克-瓦尔特·施泰因迈尔20日共同出席了在阿斯塔纳举行的哈萨克斯坦-德国商业论坛。

讲话中，托卡耶夫总统感谢施泰因迈尔总统带领德国企业代表团访问哈萨克斯坦。他同时还强调，哈萨克斯坦是德国在中亚地区最重要的经济合作伙伴。

-截至目前，德国企业向我国经济投资了约60亿美元资金，其中90%属于非原料行业。我国境内共有1千多家德资企业，其中包括多家世界著名企业。我们邀请更多的德国企业来到哈萨克斯坦。我们欣赏基于勇气、精确和责任的德国商业方式。这些品质对于商业成功至关重要。-总统说。

国家元首表示，今天的会谈中双方同意加强两国在自然资源联合勘探开发方面的合作，并表示相信这将为两国在原材料、工业和技术领域的政府间伙伴关系协定注入新的动力。

托卡耶夫总统指出，两国在交通和物流领域的互利合作有着巨大的机遇。

-哈萨克斯坦位于欧亚大陆之心，具有重大的战略意义。中国和欧洲之间的所有陆路货运80%经过哈萨克斯坦。在当前新的地缘政治背景下“中间走廊”的重要性越来越重要。这是中亚、东亚至欧洲货物运输最短、最稳定的运输线。2022年起，通过里海走廊运往欧盟成员国的货物量翻了一番。 我们正在升级基础设施并消除壁垒，以支持东西方之间不断增长的贸易量。我们计划将哈萨克斯坦港口的吞吐量提高到3000万吨。-他说。

哈萨克斯坦总统表示，替代能源合作具有巨大的合作前景。他认为，哈萨克斯坦具备成为世界领先的绿色氢能生产国的所有先决条件。

据总统介绍，哈萨克斯坦与SVEVIND Group公司签署了总价值达500亿美元的绿色氢能生产协议。

与此同时，托卡耶夫总统还表示，哈萨克斯坦有意与德国在创新和数字化、人力资本开发等领域开展合作。

在这方面，他表示相信在阿克套市里海国立大学开设哈萨克-德国工程学院，以及在东哈州技术大学开设哈萨克-德国科技学院将有助于推动我国人力资本开发和提高竞争能力。

论坛上，德国总统弗兰克-瓦尔特·施泰因迈尔、哈萨克斯坦工业和基础设施发展部部长马拉特·卡拉巴耶夫、德国联邦经济事务和气候保护部(BMWK) 国务秘书乌多·菲利普发表了讲话。【编译：小穆】