哈德高校校长论坛开幕 两国总统共同出席

哈通社/阿斯塔纳/6月20日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫和德国总统弗兰克-瓦尔特·施泰因迈尔20日共同出席了在阿斯塔纳举行的哈萨克斯坦-德国大学校长论坛。

哈萨克斯坦总统感谢德国总统和德国高校代表到访阿斯塔纳。他同时还指出，此次访问是有助于扩大两国合作的我国教科领域重大事件。

-双方在科学和技术等多个领域有着巨大的合作潜力。将哈萨克斯坦形成欧亚地区研究枢纽是我的梦想。在这方面，德国大学在实现我的梦想发挥重要作用。至于机遇，我们当然优先考虑加强经济合作。我高度评价德国投资商积极参与我们的经济发展。哈萨克斯坦政府将为商业界在我国长期和安全工作创造所有必要的条件。我们讨论了哈萨克斯坦政府为您在商业、经济和科学领域的工作取得成功而采取的所有措施。-托卡耶夫说。

总统表示，哈萨克斯坦高度重视和支持科学和技术的发展，以及提高国内教育机构潜力问题。 -作为国家领导人，我特别重视这一问题。我们还有很长的路要走。 但是，我相信我们将成功克服前进道路上的所有障碍。因此，我们在该方向的任务很明确。为实现这一目标，我指示科学和高等教育部更加积极和面向商业化。我总是说要优先考虑高科技。我国有很多提供优质教育的大学。但是，我们需要贵国的经验。德国是为许多国家的技术发展进步做出贡献的技术教育领先国家。-托卡耶夫说。

国家元首指出，该类会议可以相互交流经验并建立有效的联系。 他还表示相信，所达成的协议将有助于提高两国的科学潜力。

-我感谢施泰因迈尔总统由德国著名科学家组成的代表团带到我国。我们将尽一切努力使联合工作取得成功。我相信我们的合作、友谊和共同愿望将会取得有效成果。-他说。

论坛上，德国总统弗兰克-瓦尔特·施泰因迈尔发表了讲话，并指出了两国在高等教育、科学研究和学生培训方面合作的重要性。根据论坛结果，哈德两国高校签署了一系列合作协议。

据悉，来自德国的11所和哈萨克斯坦25所技术大学代表出席了此次论坛。 【编译：小穆】