哈萨克斯坦与德国总统发表联合声明

哈通社/阿斯塔纳/6月20日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫和德国总统弗兰克-瓦尔特·施泰因迈尔20日举行扩大会谈后共同主持召开了新闻发布会。

托卡耶夫总统首先感谢德国总统接受邀请，对哈萨克斯坦进行国事访问。他同时还指出，双方在今天的会谈中主要讨论了加深双边合作关系，并就国际热点问题升入交换了意见。

-今年是两国建立外交关系的第31年。在此期间，双方建立了高水平的政治对话，相互经贸合作得到了有效发展，双边人文领域合作进一步扩大。特别指出的是，双方在加强合作伙伴关系具有巨大的潜力。我们希望借鉴德国先进的技术培养专家。在此，计划在阿克套开设哈萨克-德国工程学院。这将有助于两国大学生和学者之间交流经验，保障经济和工业生产领域的专业人员。-托卡耶夫说。

-共有22.6万名德意志族人生活在哈萨克斯坦。他们为哈萨克斯坦的发展提供了巨大的贡献。此外，超过100多万名前哈萨克斯坦德意志族人生活中德国。这是进一步加深两国人民友谊的“金桥”。-他说。

哈萨克斯坦总统指出，人文领域的合作在加强两国合作关系发挥重要作用。

托卡耶夫总统表示，哈萨克斯坦是德国在中亚地区的主要经济合作伙伴，占德国与中亚国家之间贸易的83%。去年，双边贸易量达到了100亿美元。此外，哈萨克斯坦是德国50个主要经济合作伙伴国家，也是该国4大原油供应国家之一。

-哈萨克斯坦可以持续为德国经济提供能源和必要的原材料。这在当前复杂的地缘政治和地缘经济时期尤为重要。应德方要求将哈萨克斯坦原油运往施韦特炼油厂就是一个具体例子。为了有效实施计划中的措施，有必要解决与施泰因迈尔先生讨论的几个问题。首先是加强运输和物流合作。当前，称为“中间走廊”的跨里海国际交通运输线的重要性日益增加。我们在会谈中着重讨论了这一问题。“中间走廊”的主要部分经过曼格斯套州。施泰因迈尔先生是西方国家中首个访问该地区的领导人。此外，我们还讨论了交通运输基础设施发展问题。该领域有着巨大的发展前景。当前，欧盟正在实施“Global Gateway”战略。在此框架内，我们讨论了将哈萨克斯坦项目引入所采取的举措的问题。-托卡耶夫说。

哈萨克斯坦总统还强调，基于“技术换原料”公式的合作对双方都有利。

-全球各种政治和经济紧张局势令我国感到担忧。当然，所有问题应以人民和后代的利益得到和平解决。众所周知，哈萨克斯坦此前呼吁冲突各方和平，并为他们的和谈提供了中立平台。我国愿积极参与通过外交手段解决争端。-他说。

-您谈到了德国和哈萨克斯坦之间的长期合作。实际上，我们建立了牢固的合作。去年是两国建立外交关系的30周年。在此期间，两国合作关系得到了进一步加强。在哈萨克斯坦生活的德意志族和从哈萨克斯坦回归历史祖国的100多万德意志族人为此提供了巨大贡献。通过此次访问，我想表达我们对两国全面关系有着共同的立场。正如你所说，在当前复杂的国际形势下，我们愿扩大和加强同哈萨克斯坦和中亚国家的伙伴关系。-他说。

新闻发布会上，托卡耶夫总统表达了他对国际议程的观点。德国总统弗兰克-瓦尔特·施泰因迈尔向托卡耶夫总统就邀请他访问哈萨克斯坦和热情接待表示感谢。

德国总统在讲话中广泛关注了两国在经贸、投资和人文领域合作的前景。

【编译：小穆】