哈萨克斯坦与德国总统发表联合声明

哈通社/阿斯塔纳/6月20日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫和德国总统弗兰克-瓦尔特·施泰因迈尔20日举行扩大会谈后共同主持召开了新闻发布会。
托卡耶夫总统首先感谢德国总统接受邀请，对哈萨克斯坦进行国事访问。他同时还指出，双方在今天的会谈中主要讨论了加深双边合作关系，并就国际热点问题升入交换了意见。
-今年是两国建立外交关系的第31年。在此期间，双方建立了高水平的政治对话，相互经贸合作得到了有效发展，双边人文领域合作进一步扩大。特别指出的是，双方在加强合作伙伴关系具有巨大的潜力。我们希望借鉴德国先进的技术培养专家。在此，计划在阿克套开设哈萨克-德国工程学院。这将有助于两国大学生和学者之间交流经验，保障经济和工业生产领域的专业人员。-托卡耶夫说。哈萨克斯坦总统指出，人文领域的合作在加强两国合作关系发挥重要作用。
-共有22.6万名德意志族人生活在哈萨克斯坦。他们为哈萨克斯坦的发展提供了巨大的贡献。此外，超过100多万名前哈萨克斯坦德意志族人生活中德国。这是进一步加深两国人民友谊的“金桥”。-他说。
托卡耶夫总统表示，哈萨克斯坦是德国在中亚地区的主要经济合作伙伴，占德国与中亚国家之间贸易的83%。去年，双边贸易量达到了100亿美元。此外，哈萨克斯坦是德国50个主要经济合作伙伴国家，也是该国4大原油供应国家之一。哈萨克斯坦总统还强调，基于“技术换原料”公式的合作对双方都有利。
-哈萨克斯坦可以持续为德国经济提供能源和必要的原材料。这在当前复杂的地缘政治和地缘经济时期尤为重要。应德方要求将哈萨克斯坦原油运往施韦特炼油厂就是一个具体例子。为了有效实施计划中的措施，有必要解决与施泰因迈尔先生讨论的几个问题。首先是加强运输和物流合作。当前，称为“中间走廊”的跨里海国际交通运输线的重要性日益增加。我们在会谈中着重讨论了这一问题。“中间走廊”的主要部分经过曼格斯套州。施泰因迈尔先生是西方国家中首个访问该地区的领导人。此外，我们还讨论了交通运输基础设施发展问题。该领域有着巨大的发展前景。当前，欧盟正在实施“Global Gateway”战略。在此框架内，我们讨论了将哈萨克斯坦项目引入所采取的举措的问题。-托卡耶夫说。
-全球各种政治和经济紧张局势令我国感到担忧。当然，所有问题应以人民和后代的利益得到和平解决。众所周知，哈萨克斯坦此前呼吁冲突各方和平，并为他们的和谈提供了中立平台。我国愿积极参与通过外交手段解决争端。-他说。
-您谈到了德国和哈萨克斯坦之间的长期合作。实际上，我们建立了牢固的合作。去年是两国建立外交关系的30周年。在此期间，两国合作关系得到了进一步加强。在哈萨克斯坦生活的德意志族和从哈萨克斯坦回归历史祖国的100多万德意志族人为此提供了巨大贡献。通过此次访问，我想表达我们对两国全面关系有着共同的立场。正如你所说，在当前复杂的国际形势下，我们愿扩大和加强同哈萨克斯坦和中亚国家的伙伴关系。-他说。
德国总统在讲话中广泛关注了两国在经贸、投资和人文领域合作的前景。