阿斯塔纳警方快速行动制止了一起银行劫案 无人员伤亡

哈通社/阿斯塔纳/6月18日 – 首都阿斯塔纳市周日（18日）发生一起银行劫案，在警方的果断行动下，劫匪被制服，未出现人员伤亡。

据阿斯塔纳市检察官办公室消息，6月18日阿斯塔纳时间14：00时许，一名持有武器的男性闯入位于首都多斯特克大街12号的Kaspi bank银行网点，威胁银行职员并将他们劫持为人质。

由于银行员工在第一时间启动了报警装置，警方很快赶到现场，与劫匪形成了对峙。

内务部部长在现场进行了指挥，疏散了周边建筑内的居民，并尝试与劫匪进行了沟通。

劫匪的身份被核实，为1993年出生的江布尔州居民A某。经核实，劫匪自2013年起，就被登记为吸毒成瘾者，且过去亦有多次犯案记录。

内务部长玛拉特•阿赫梅特詹诺夫称：

- 我与银行内的劫匪进行了直接交谈，他提出了很多非法的要求，包括给指定账户汇款，给其亲属提供协助之类。为了保持与劫匪的对话，我们还联系到了其亲属。但劫匪并没有听从亲人的劝告。最终警方决定采取强硬手段制服对方。

16：00时许，特警人员强行攻入银行，迅速控制了建筑内部局势，制服了袭击者并将人质安全解救了出来。

此次人质解救行动自案发至结束总计持续了大约2个小时，期间未出现任何人员伤亡情况。

目前劫匪A某已被依法逮捕。后续调查工作正在进一步开展当中。

【编译：木合塔尔·木拉提】