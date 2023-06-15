《外国媒体眼中的哈萨克斯坦》大赛开始报名

哈通社/阿斯塔纳/6月15日 —— 据哈萨克斯坦驻中国大使馆消息，哈萨克斯坦共和国外交部与哈萨克斯坦主编俱乐部、哈萨克旅游国有公司和亚洲相互协作与信任措施会议秘书处合作并宣布第八届《外国媒体眼中的新哈萨克斯坦》大赛开始，并开始接受外国记者编辑或者拍摄关于哈萨克斯坦材料的报名。

自2014年以来，大赛评审团一直在评选最有创造力、最真实地、最客观地报道哈萨克斯坦现实的各个方面的外国作者的文字和视频材料。与往年一样，除了记者外，在媒体和社交媒体个人账号上发布作品的博主也可以参加大赛。

除了基本主题外，今年还设立了亚信会议的单项提名，其中将确定一名发布《亚信会议：新世界中的亚洲》主题作品的获胜者。

参赛者需提供自2022年7月15日至2023年7月15日发表在外国媒体或者社交媒体的关于哈萨克斯坦的相关信息资料。

大赛的获胜者将由评审团评选，评审团包括哈萨克斯坦共和国外交部副部长罗曼·瓦西连科、哈萨克斯坦主编俱乐部主席比比古利·热克森拜、哈萨克旅游国有公司董事会主席塔尔格特·阿曼巴耶夫以及亚信会议军事政治领域专家杜拉特·库阿内舍夫大使。

大赛共从以下五个区域选出五名获胜者：

- 南美洲和北美洲；

- 欧洲;

- 独联体；

- 中东和非洲；

- 亚太地区

以及旅游和亚信会议主题的两名获胜者。

大赛获奖者将可以赢得哈萨克斯坦之旅，参观阿斯塔纳、阿拉木图、曼格斯套州，体验丰富的文化项目。

此外，按照惯例，将专门为获奖者组织与哈萨克斯坦国家机构的代表、专家、记者以及科学和文化界人士的会见。

所有作品应于2023年7月15日之前发送至mediacontest2023@mfa.kz邮箱。

大赛结果将于2023年8月1日前公布。

如有问题和获取其他补充信息，请联系mediacontest2023@mfa.kz 或致电 +77172720987。

《外国媒体眼中的哈萨克斯坦》大赛参赛规则

邀请所有国家（哈萨克斯坦除外）的公民参加比赛；

在编或者编制外的外国纸质媒体、电子和网络媒体员工以及博主都可以参赛；

参赛者需要提供2022年7月15日至2023年7月15日期间在外媒或者社交媒体发布的300至3000字作品或者1至60分钟的电视、广播报道、播客；

若作品语言不是哈语或俄语以及英语，则需要附上其翻译成指定语言；

申请表格、作品以及翻译需发送至mediacontest2023@mfa.kz电子邮箱

作品主题应涵盖与哈萨克斯坦有关的以下领域中的一个或多个：经贸、文化与传统、历史、旅游、现代社会、教育、科技、体育、亚信会议；

所有作品应于2023年7月15日之前发送；

评审团将从以下五个地区选出五名获胜者：

南美洲和北美洲；

欧洲;

独联体；

中东和非洲；

亚太地区