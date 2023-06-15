哈萨克斯坦外长会见欧盟代表 讨论双边合作问题

哈通社/阿斯塔纳/6月15日--哈萨克斯坦政府副总理兼外交部长穆拉特·努尔特列吾日前与欧盟中亚问题特别代表特基·哈卡拉和欧盟对外行动署副秘书长恩里克·莫拉举行会谈。

会谈期间，与会人员就中亚和欧盟模式区域间合作的重要问题交换了意见，并讨论了进一步发展哈萨克斯坦和欧盟之间有前景的项目问题。

哈外长谈到了近期对布鲁塞尔的访问期间，与欧洲伙伴进行的建设性会谈。在这方面，他表示阿斯塔纳有意进一步加强与欧盟的合作关系。

外交部长对双方在双边和区域合作的优先方向，特别是在运输和物流领域的持续互动表示了支持。

努尔特列吾指出，简化哈萨克斯坦公民的欧盟签证制度问题是双边合作的优先事项之一。在这方面， 他谈到了访问布鲁塞尔期间达成的协议，并表示哈方愿在近期就此问题展开具体磋商。

欧盟中亚问题特别代表特基·哈卡拉表示，欧盟高度重视与哈萨克斯坦的关系，将其视为在中亚的主要伙伴。

他表示，相信哈萨克斯坦和欧盟之间的合作将会继续积极开展，以实现可持续发展、支持和平进程、刺激经济增长和支持改革等共同目标。

恩里克·莫拉对阿斯塔纳和布鲁塞尔之间当前的关系给予了积极评价，并表示欧盟正在积极开展旨在深化与哈萨克斯坦的合作，并将其作为外交政策的优先领域之一的相关工作。

总的来说，与会人员讨论了双边合作的优先方向，并就计划2023年秋季举行的欧盟-中亚部长级会晤的筹备情况交换了意见。

【编译：阿依波塔】