«中亚—欧盟»政治与安全问题高级别对话第十周年会议在阿斯塔纳举行

哈通社/阿斯塔纳/6月14日--据外交部消息，«中亚—欧盟»政治与安全问题高级别对话第十周年会议13日在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳举行。

会议期间，与会者一致认为，进一步积极发展区域间合作符合各方利益。

哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦的外交部副部长，以及土库曼斯坦驻阿斯塔纳大使出席会议。欧盟代表团由欧盟对外行动署副秘书长恩里克·莫拉率领。

中亚在国际关系中的作用日益重要。在这方面，与会人员讨论了中亚地区国家与欧盟在多个方向扩大合作的可能性，包括在确保水安全、加强打击非法移民和宗教极端主义的方面合作。

同时，会议讨论了各方在阿富汗局势和国际议程当前问题背景下的合作问题。

与会人员还讨论了今年6月2日在乔尔蓬-阿塔市召开的《中亚-欧盟》峰会结果和«欧盟-中亚»经济论坛期间达成的协议的执行情况和其他问题。

会议期间发表讲话的哈萨克斯坦副外长罗曼·瓦西连科表示，哈萨克斯坦、中亚和整个欧盟正处于一个全新的关系阶段。

-相信在不久的将来，各方在经贸、投资、交通物流和安全等领域的跨区域合作将得到加强，政治对话将得到扩大和深化。-他说。

欧盟代表团团长表示，欧盟仍将是中亚的可靠伙伴。

哈副外长瓦西连科指出，区域间的，包括欧盟中亚战略框架下的合作在近年来显着恢复。 例如，过去10年，欧盟对中亚国家的投资额约为1050亿欧元。2022年，欧盟与中亚国家之间的贸易额增长61%，达到490亿美元。 其中，哈萨克斯坦和欧盟之间的贸易额达400亿美元。

此外，他还提到了旨在促进中亚国家与欧盟之间投资和能源合作的一系列具体举措，并谈到了哈萨克斯坦旨在发展地区经贸合作方面的工作。

会议为与会人员提供了，计划于今年秋季举行的中亚和欧盟部长级会晤和2024年中亚-欧盟领导人峰会之前，讨论合作的优先方向机会。

【编译：阿依波塔】