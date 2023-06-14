世卫组织欧洲区启动新冠过渡计划

哈通社/阿斯塔纳/6月14日--据联合国新闻中心报道，虽然新冠疫情已不再被定义为国际关注的公共卫生紧急事件，但它会继续在全球范围内对健康产生重大影响。随着疫情进入第四个年头，新冠病毒很可能会在未来的许多年内继续存在，甚至可能是永久性的。面对当前形势，展望未来，世界卫生组织欧洲区域办事处正在启动新冠过渡计划。

自2020年1月以来，欧洲和中亚地区已有2.7亿多人感染了新冠病毒，220多万人死于由此引发的疾病。

尽管由于人口免疫力增强，新冠住院人数和死亡人数显著下降，但该病毒的持续广泛传播意味着每周仍有数千名弱势人群死亡。

此外，尽管取得了进展，但世卫组织欧洲区域的不平等问题依然存在，并且仍需填补巨大的知识空白。

仍然存在出现病毒新变种的风险，这些变种可能具有更强的传播能力和/或导致更严重的病情，这使得对监测的持续投入变得更加关键。

与此同时，对控制感染的努力已经放松，尽管人们对感染和再次感染在个人和群体层面的长期健康后果仍知之甚少。

世卫组织欧洲高级紧急事务官员斯莫尔伍德警告说：

-全球新冠疫情的结束并不是可以坐视不管的时候。我们呼吁采取行动，明智地利用这段时间，不要浪费过去3年的进展和经验教训，而是要坚持并从中吸取教训，以帮助在未来创建一个准备得更加充分、更有韧性的欧洲地区。