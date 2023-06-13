政府工作会议着重讨论林火先期预防机制的建立

哈通社/阿斯塔纳/6月13日 – 哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫13日主持政府例行工作会议，会上主要集中讨论了当前阿拜州大型森林火灾灾害相关的情况。

政府总理强调指出，火灾爆发以来其过火面积在短时间内大幅度扩张，对多个林区周边定居点形成了威胁。受此影响，当地居民被迫疏散，塞梅地区进入了地区级别的紧急状态。

- 协调指挥部在不断召开会议商讨对策。遗憾的是，出现了人员伤亡。在灭火任务执行过程中，我们失去了14个人。我代表政府，向牺牲者的家属和亲人致以慰问。中央政府和地方政府，将为死者家人提供相应的保障和支持。- 阿里汗·斯马伊洛夫说。

随后，政府全体内阁成员为遇难者进行了为期一分钟的默哀仪式。

政府总理随后表示，根据国家元首的直接指示，政府将为此次林火灾害中遇难的每一位护林员的家属提供以下内容的支持措施：

·从《为了哈萨克斯坦人民》基金中支付700万坚戈，每一个未成年子女将另外获得200万坚戈的资金；

·家庭中所有无劳动能力的成员（未成年儿童）将获得共和国预算支付的针对失去赡养人人群相对应的政府补助；

·家庭中所有无劳动能力的成员将获得由国家社会保险基金支出的针对失去赡养人人群相的一次性社会补助金；

·提供一套配备全套生活家具的居民住房；

·由统一养老储蓄基金支付一次性丧葬费用。

此外，将免除牺牲的护林员生前的所有贷款，其家属的贷款也将被一并免除。

为向牺牲者的家庭和此次火灾中受损失的人员提供帮助，政府组建了一个转向的基金会。

根据阿拜州州长努尔兰·乌冉哈耶夫汇报，截至目前，塞梅林场火灾过火总面积为6万余公顷，其中有4.3万公顷火势较强。

州长表示，林火目前并未扩散至周边居民点而对被疏散居民的财产造成直接威胁。

当前，灭火工作从三个方向予以执行：在东部区域，为组织火势蔓延，正在使用重型设备砍伐树木制造隔离带；在另外两个方向上，由于地形限制设备无法进入火场，因此主要通过人员步行和直升机空中洒水方式进行灭火作业。

目前在火场范围内共投入灭火人员1 523人，321台专业消防设备和14架直升机。

此次大火期间，已有三间房屋和2部消防设备被烧毁。灭火任务中因吸入有害气体而送医的两名护林员已经痊愈。针对1名失踪的拖拉机驾驶员的搜救工作仍在持续当中。根据国家元首的指示，针对此次灭火行动期间殉职的14位护林员的家属的国家支持工作正在开展当中。

政府总理指出，必须在大火进一步蔓延之前，采取措施予以应对。

- 在草原和林场中，应在火灾发生的第一天、第一个小时就做出正确的判断并投入相应的消防力量，防止灾害的扩散。- 总理说。

总理指示，应采取措施为国内的国家公园和林业机构配备火灾早期探测和监测系统，并审查政府机构应对自然火灾的相关机制。

【编译：木合塔尔·木拉提】