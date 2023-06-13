政府总理主持召开会议讨论阿拜州火情和灾后支持

哈通社/阿斯塔纳/6月13日--据总理官网消息，周一，政府总理阿里汗·斯马伊洛夫主持召开会议，讨论了扑灭阿拜州重大自然火灾以及向受影响家庭提供必要支持措施的问题。

会议开始时，与会人员集体肃立默哀，向在紧急情况中牺牲的同胞表示哀悼。

紧急状况部部长斯热穆·夏热普汗诺夫指出，由于6月11日晚风速高达18米/秒，火势从主要火点向南蔓延。具体而言，在塔里查乡方向出现了浓烟和林火。相关的消防设备得到快速部署，成功扑消除了火情。

夜间，灭火工作同时从南、西、东北三个方向进行。由于采取了适当的措施，主要火点基本上被隔离。6月12日早上6点，行动重新开始。目前，共有1530人、320辆车和14架直升机参与其中。

此外，阿拜州州长努尔兰·乌冉哈耶夫向会议报告了当前火势和已采取的措施。

阿里汗·斯马伊洛夫强调，政府已成立特别委员会，其中包括主管部委和执法机构人员，以调查火灾原因并消除其后果。

阿里汗·斯马伊洛夫要求在10天内查明事件经过，并得出适当结论。

此外，根据国家元首在阿拜州应急指挥部工作会议上的指示，遇难者家属将从“为哈萨克斯坦人民”基金中获得700万坚戈，每个未成年儿童将获得200万坚戈。同时，还设立了一个专项基金，为遇难者和受伤者的家属提供必要支持。

同时，40多所国内高校准备向受火灾影响的家庭学生提供助学金和宿舍。同时，正在考虑为自费大学生和硕士生提供相应的助学金。

政府总理强调，要确保环保和林业机构的物资技术装备，特别关注早期火灾探测、视频监控和监测系统的建立。

【编译：阿遥】