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托卡耶夫总统就意大利前总理逝世致唁电

2023 年 6月 12 日 星期一 , 22:41
托卡耶夫总统就意大利前总理逝世致唁电

哈通社/阿斯塔纳/6月12日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫12日就意大利前总理西尔维奥·贝卢斯科尼逝世，向意大利总理焦尔吉娅·梅洛尼致唁电。

托卡耶夫总统在唁电中指出，贝卢斯科尼为加强哈萨克斯坦与意大利之间的合作关系做出了巨大的贡献。
哈萨克斯坦   总统   意大利  
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