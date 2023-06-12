多国领导人向托卡耶夫总统致慰问电

哈通社/阿斯塔纳/6月12日 —— 据总统府新闻局消息，多个国家领导人12日就阿拜州发生的林火造成多人遇难，向哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫致慰问电。

俄罗斯总统弗拉基米尔·普京向哈萨克斯坦人民和托卡耶夫总统表示诚挚的慰问。

-相信将克服自然灾害的严重后果，并受灾地区将恢复正常生活。-普京在慰问电中说。

土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安代表个人及土耳其人民，向遇难者家属和亲人表示深切的哀悼。

-在这个悲伤的时刻，我向遇难者的家人和亲属表示哀悼。 我代表土耳其人民及自己，祝愿伤者早日康复。-埃尔多安说。

乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫表示，他对阿拜州林火造成重大人员伤亡的消息感到深感悲痛。

-在这悲痛的时刻，我想您和兄弟哈萨克斯坦人民表示真诚的慰问。请转达我对遇难者亲属的哀悼。我相信，贵国将很快能彻底克服这种紧急情况。-他说。

吉尔吉斯斯坦总统萨德尔·扎帕罗夫向托卡耶夫总统就阿拜州林火造成人员伤亡表示慰问。

-我对这场悲剧感到深感悲痛，并向遇难者家属和亲人表示深切的慰问。-吉尔吉斯斯坦总统说。

发来慰问电的外国领导人还包括：塔吉克斯坦总统埃莫马利·拉赫蒙、土库曼斯坦总统谢尔达尔·别尔德穆哈梅多夫、阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫和巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫。

【编译：小穆】