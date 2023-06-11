托卡耶夫总统主持召开紧急情况应急指挥部工作会议

哈通社/阿斯塔纳/6月11日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫11日就阿拜州发生的火灾主持召开紧急情况应急指挥部工作会议。
会议开始前，与会者为火灾期间殉职的14名护林员默哀一分钟。
-当前，挽救生命和扑灭大火是主要任务。这意味着，首先必须防止此类事件的发生，而且在发生紧急情况时，应在高层组织适当的措施。-总统说。
托卡耶夫总统向政府和当地政府下达了计算灾害损失、向受灾群众提供支持和尽快恢复受损设施，以及向遇难者家属提供补偿和提名国家奖章等一系列指示。
同时，国家元首指出了加强民防措施和从此次灾害中吸取教训的重要性，并表示有必要追究违反林区安全规则者的刑事责任。
会后，总统同参与火灾扑灭工作的救援人员和志愿者进行了会面。-我向大家表示真诚的感谢，也感谢志愿者们。你们的辛勤付出不会被国家忽视。大火已导致14人遇难，非常重大的损失。因此，我们应在这样可怕的灾难中作为一个民族和一个国家共同努力。我们在会上讨论了应对措施。每个国家都会发生紧急情况。但最重要的是，我们应在不造成生命损失的情况下，及时结束这种紧急情况，尤其是这场火灾。祝大家平安！-总统说。
【编译：小穆】