托卡耶夫总统主持召开紧急情况应急指挥部工作会议

哈通社/阿斯塔纳/6月11日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫11日就阿拜州发生的火灾主持召开紧急情况应急指挥部工作会议。

会议开始前，与会者为火灾期间殉职的14名护林员默哀一分钟。

托卡耶夫总统首先向遇难者表示深切的哀悼，并听取了紧急情况部第一副部长马拉特·库勒德科夫和阿拜州州长努尔兰·乌冉哈耶夫就应对火灾、紧急撤离附近居民点民众和向受灾民众提供援助等领域开展的相关工作汇报。

-当前，挽救生命和扑灭大火是主要任务。这意味着，首先必须防止此类事件的发生，而且在发生紧急情况时，应在高层组织适当的措施。-总统说。

托卡耶夫总统向政府和当地政府下达了计算灾害损失、向受灾群众提供支持和尽快恢复受损设施，以及向遇难者家属提供补偿和提名国家奖章等一系列指示。

同时，国家元首指出了加强民防措施和从此次灾害中吸取教训的重要性，并表示有必要追究违反林区安全规则者的刑事责任。

会后，总统同参与火灾扑灭工作的救援人员和志愿者进行了会面。-我向大家表示真诚的感谢，也感谢志愿者们。你们的辛勤付出不会被国家忽视。大火已导致14人遇难，非常重大的损失。因此，我们应在这样可怕的灾难中作为一个民族和一个国家共同努力。我们在会上讨论了应对措施。每个国家都会发生紧急情况。但最重要的是，我们应在不造成生命损失的情况下，及时结束这种紧急情况，尤其是这场火灾。祝大家平安！-总统说。

【编译：小穆】