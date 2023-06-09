哈萨克斯坦和古巴总理举行会谈

哈通社/阿斯塔纳/6月9日--在索契举行的欧亚政府间理事会会议框架下，哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫9日会见古巴总理曼努埃尔·马雷罗·克鲁斯。

讨论两国间的合作问题时，斯马伊洛夫表示，哈萨克斯坦和古巴有意加强和深化双边合作，哈萨克斯坦驻古巴的外交使团成为正式的大使馆这一点就能充分体现双方意向。

-两国之间的贸易量呈积极增长趋势。 在这方面，我们愿共同努力，确定未来贸易和经济活动的优先领域及联合项目。-他说。

哈总理表示，两国在医药和生物技术领域的合作潜力巨大。 目前，哈萨克斯坦和古巴的相关企业已经建立了一定程度的合作。-我们希望这在未来能够带来具体成果。-他说。

同时，阿里汗·斯马伊洛夫指出了扩大哈萨克斯坦和古巴之间法律框架的重要性，并建议讨论两国公民短期免签证旅行协议问题。

曼努埃尔·马雷罗·克鲁斯表示，古巴有意加强与哈萨克斯坦的经济合作。-医疗卫生领域是两国潜在的合作领域之一，包括制药和生物科技行业，医疗服务，学术交流等，我们可以这一领域发展不同的方向。-他说。

另外，据其介绍，古巴还有意加强两国在冶金和化学工业、建筑材料生产、农业等领域的合作。

最后，古巴总理邀请哈萨克斯坦政府总理在方便之时对古巴进行工作访问。

【编译：阿依波塔】