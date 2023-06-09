玛吾林·阿什姆巴耶夫：应摆脱仅基于大国关系的国际体系

哈通社/阿斯塔纳/6月9日--哈萨克斯坦参议院（议会上院）议长玛吾林·阿什姆巴耶夫在阿斯塔纳国际论坛上表示，哈萨克斯坦已成为公认的国际精神外交中心之一。

在论坛期间，阿什姆巴耶夫就国际秩序范式发生重大变化致使“中等”国家应发挥的作用发表了看法。

阿什姆巴耶夫指出，论坛旨在动员国际社会朝着共同目标努力、协同解决全球重大问题。他表示，由于全球公共外交体系和国际法体系趋于弱化，新式国际对话的紧迫性日益凸显。

-在这种情况下，“中等”国家的作用应得到重新审视。我们需要建立基于平等、对话、包容以及尊重各国主权和领土完整原则的新型国际合作范式。在这样一个新环境下，“中等”国家应扮演重要角色。目前，摆脱仅基于大国关系的国际体系尤为重要。当前社会以网络原则为基础的组织制度显得更为有效，这种经验也可以应用于国际秩序的建构。- 阿什姆巴耶夫说。

此外，阿什姆巴耶夫呼吁关注国际对话文化的前瞻性方向。他指出，这将为活跃的“中等”国家实现其潜力开辟途径。

-首先，我们应推动维和倡议，向需要帮助的国家或特定社会群体提供人道主义援助。其次，我们应加强主要国际机构以外的合作与互动。第三，我们应倡导共同探讨当前各国面临的生态、社会、人道主义等问题。与此同时，重要的是将资源用于对人类未来有特殊意义的科研项目，其中医药、生物化学、绿色科技等领域值得关注。- 阿什姆巴耶夫说。

他指出，世界和传统宗教领袖大会已成为全球层面文化文明对话的重要桥梁。

-当前，哈萨克斯坦已成为公认的国际精神外交中心之一。在托卡耶夫总统的倡议下，圆桌会议在遍布世界各地的精神文化中心接续举行，以弘扬各宗教领袖的思想、建议和承诺。哈萨克斯坦方案展示了中等国家也具备解决世界重大问题的能力。这样的举措将有助于建立一个发达、稳定、包容和安全的世界。-阿什姆巴耶夫说。

他同时强调，哈萨克斯坦一贯支持通过外交途径解决国际争端。

【编译：阿遥】