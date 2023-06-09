华为公司代表谈及云系统对中亚市场的价值

哈通社/阿拉木图/6月9日 —— 华为公司日前在阿拉木图成功举办了2023年中东中亚企业技术嘉年华暨伙伴大会（Huawei ME & CA Tech Carnival 2023）。来自哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国和其它国家的480多名客户和合作伙伴出席了会议。

大会期间，华为公司公布了新的创新产品，其中包括创新技术和华为云（Huawei Cloud）服务。

华为云平台在互联网公司和组织的数字化中发挥重要作用。当前，部分机构正在与华为云联手，加速和简化数字化采用。

华为云中东中亚咨询和决策副总裁Roy Luo向哈通社记者介绍了华为对中东和中亚国家市场的特殊贡献、公司“一切皆服务”的理念，以及华为不仅为企业，还为地方政府提供的云平台和解决方案。

华为代表表示，中国和中亚国家之间在各领域建立了紧密的合作关系。他还称，华为当前拥有先进的信息和通信技术，并在该领域具有很大的潜力。

华为云服务对中东中亚市场的价值

华为云中东中亚咨询和决策副总裁Roy Luo表示，中东和中亚国家发展迅速。

-华为的价值以及公司能为这些市场带来什么，这取决于我们在云技术和电信技术方面的专业知识。我们在云技术和人工智能领域有着10年以上的经验。这两项技术帮助我们的公司改变，适应市场环境的变化，使企业更高效、更成功。无论您的发展水平如何，这项技术都会对您有很大的帮助。因为如果你是一家成功的公司，你的收入会增加更多。如果你的业务广泛，逐步扩展并不容易。它与提高您的业务效率尤其相关。这就是为什么我们的技术可以帮助发达的公司从根本上改变，并提高效率。-他说。

华为代表表示，该公司将为中亚公司提供更快增长、获得更大市场份额、吸引更多客户和增加收入的机会。他还称，华为的数字技术也将有助于改变公共部门。

-政府必须开发、引进新的数字服务和电子政务技术，以满足现代的要求，并让公民的生活更安全。人们期待便捷、优质的服务。 考虑到这一趋势，我们公司与合作伙伴一起为公共部门找到了解决方案。政府机构提供基于云计算技术、大数据和人工智能的服务，以提高他们的工作效率和为公民提供的服务质量。-他说。

华为云：一切都像服务

Roy Luo表示，教育发展的贡献方面，华为提倡“一切皆为服务”的理念。

-这主要由三部分组成：“基础设施即服务使用”、“技术即服务”和“专业知识即服务”。教育属于“专业知识即服务”理念。例如，你需要快速开发某种系统。你有两个选择：你首先可以找有经验的人来做。 其次，你可以添加一个先进的云平台。您可以在那里双击这些服务。对于复杂的应用迁移、数字化转型等类似的复杂操作，我们提供“技术即服务”和“经验即服务”。我们在那里共享现成的技术。 你不需要深入研究那项技术，你只需拿起并使用，而我们教你如何使用。“专业知识即服务”类似于过渡咨询。它包括我们数字化转型的所有阶段——从概念到完成，从系统创建到调试，再到系统支持。-他说。

【编译：小穆】