斯马伊洛夫出席独联体政府首脑理事会会议

哈通社/索契/6月8日 —— 据总理官网消息，哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫8日出席了独联体政府首脑理事会会议。

小范围会谈中，与会者就独联体框架下的相互经济合作热点问题交换了意见，并就自由服务贸易、投资创建、服务及其落实协定进行了审议。大范围会谈中，各方着重关注了进一步推动独联体国家之间的产业合作发展问题。

-哈萨克斯坦有意深化该领域的合作，并增强组织的潜力和开拓机遇。-他说。

斯马伊洛夫在讲话中指出，独联体仍将是深化一体化关系、维护多边合作的重要平台。

政府总理强调，增加相互贸易量是主要方向之一。例如，哈萨克斯坦与独联体国家之间的贸易量去年增长了9%，总额达360亿美元。今年前3个月，贸易量增长了9%。

-这一指数的增长主要得益于独联体自由贸易区协定的落实。同时，在当前形势下，我们需要大力消除成员国之间相互贸易壁垒和限制的工作。-他说。

在这方面，哈萨克斯坦总理强调了相关工作组活动的重要性，以及就相互贸易的技术壁垒达成协议的必要性。他同时还强调，自由服务贸易协定的签署将是独联体的重大事件。

-我们相信该协议将为独联体带来新的机遇，并为经济发展创造良好的环境。-他说。

此外，斯马伊洛夫在会上指出了共同推动电子商务的发展的重要性，以及工业生产合作和转型至“绿色”经济的必要性。

根据会议结果，与会者签署了一系列协议和其他重要文件。【编译：小穆】