总统撰文谈举办阿斯塔纳国际论坛的意义

哈通社/阿斯塔纳/6月8日 -- 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫撰文介绍了哈萨克斯坦为何决定在今年举办阿斯塔纳国际论坛。该文章发表在《The Astana Times》的网站上。

正如国家总统所指出的那样，在一个日益两极化的世界中，哈萨克斯坦扮演着东方和西方、北方和南方之间的调解者的角色。

- 这要归功于我们独特的历史和地理位置。几个世纪以来，哈萨克斯坦一直是文化交流的平台，这不仅构成了我们民族的多样性，而且也形成了真正的相互尊重精神。正是由于这个原因，全球合作的价值对我们来说是显而易见的。奉行这一原则，我们建立了多边外交政策，多年来已成功实施。 - 托卡耶夫总统写道。

总统认为，在全球挑战的背景下我们仍然致力于全球合作，倡导对话、发展贸易关系、多边主义和思想交流。

哈萨克斯坦将继续维护国际法准则，与世界各国保持建设性协作。在这种情况下，我们已经宣布启动阿斯塔纳国际论坛，这将是一个新的国际会议，在全球范围内复兴文化多边合作的途径。最重要的是，该论坛还将为表达防扩散观点提供新的机会。

总统强调，阿斯塔纳国际论坛的独特性在于它是世界«中间»大国讨论其对当今问题的看法和立场的平台，并提出对这些问题的解决方案。

- 首先，在论坛上我们要讨论与外交政策、安全和可持续发展相关的问题。我们都知道，目前全球和平与稳定正受到世界主要大国之间紧张关系的威胁。- 他说。

与此同时，其他国际挑战，如核裁军和难民危机，持续给不稳定的国际体系和国际联盟带来压力。此外，民族主义和民粹主义运动在许多国家的兴起继续破坏着国际关系，使得在需要全球协调应对的问题上难以达成共识，我们面临着不合实际的解决长期问题的风险的增加。

这就是为什么我们在论坛上取得共识并确定正确的方向以保护我们的共同未来是如此重要。

其次，国家总统指出，气候变化是一个挑战，需要在全球范围内协调。其后果对地球产生了破坏性的影响：海平面上升、极端天气事件和生物多样性的丧失。

与此同时，世界对化石燃料储备的依赖使得减少温室气体排放和应对气候变化变得越来越困难。另一方面，石油和天然气工业在能源安全和能源转型中的关键作用也不容忽视。能源转型是一个复杂的问题，必须谨慎对待，不能把发展中世界抛在后面。

托卡耶夫总统在文章中指出，COVID-19大流行病导致全球经济急剧下滑，许多国家、企业和个人都在努力维持生计。此外，收入不平等指标的上升和世界主要大国之间持续的贸易紧张局势也造成全球经济的不稳定。第三个挑战集中在经济和金融方面，强调需要全球协调应对这些经济、生态和安全挑战。

托卡耶夫认为，虽然这些挑战似乎具有威胁性，但也应被视为全球合作和进步的机遇。通过共同努力，国际社会可以在阿斯塔纳国际论坛上解决这些问题，并为建立一个更加稳定、公正和繁荣的世界作出自己的贡献。

- 我期待并欢迎来自公私部门的全球领导人参加今年夏天举办的阿斯塔纳国际论坛，以找到克服现有挑战的有效方法。让我们共同努力，通过强大的、包容性的全球合作规划一条前进的道路。 - 国家总统补充道。

