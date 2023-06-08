托卡耶夫总统出席阿斯纳塔国际论坛并发表讲话

哈通社/阿斯塔纳/6月8日 –主题为《通过对话应对挑战：走向合作、发展与进步》的2023年度阿斯塔纳国际论坛6月8日在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳盛大开幕。

哈萨克斯坦共和国总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫出席论坛开幕式，并发表了讲话。

托卡耶夫总统在讲话中，首先向所有与会的国家元首及其他社会各界人士表达了欢迎，表示相信本次论坛期间，各方将就全球经济事务的现状和区域合作问题进行富有成果的意见交流。

讲话中，托卡耶夫总统着重强调了阿斯塔纳国际论坛作为一个对话平台所拥有的五大使命，即：

第一——公开讨论世界局势；

第二——明确当下面临的主要挑战和危机；

第三——以相互合作精神为纲领，通过对话应对这些挑战；

第四——振兴和恢复多边主义的整体文化；

第五——让和平、进步和团结的声音变得更加响亮。

- 这个论坛能够直接的促进相互积极合作，尤其是在当下前所未有的地缘政治紧张局势下，这样的合作对我们更加必要。我们必须团结一心，共同应对危机与挑战。全球体系的存在，应该是为了为所有人创造和平与繁荣，而不是服务于一小部分人。- 托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统表示，当下，自联合国成立以来建立的世界秩序基础正在遭到破坏。他进而指出，作为目前唯一能够有效团结全人类的全球性组织，联合国安理会必须进行全面改革，否则将无法领导全球正确的应对当下的挑战。

总统表示， «中等强国»的代表在安理会当中应该拥有更具分量的发言权。

托卡耶夫总统在讲话中指出，从COVID-19全球大流行到武装冲突等一系列事件，严重的威胁着本就脆弱的国际生态，但造成这种«新危机»的根源，仍源于长久以来根植在国际社会内部的«分裂-对抗»思想。

换句话说，曾经导致世界分裂的«集团»思想，在30年后重新出现在了国际政治舞台上。同时，在地缘政治分裂的这一背景下，经济政策本身也被当做一种武器被使用。托卡耶夫总统指出，这种«经济武器»包括制裁和贸易战、有针对性的债务政策、限制获得或隔离融资来源以及控制投资。

哈萨克斯坦总统认为，正是这些因素叠加，导致近几十年来已经成为全球和平与繁荣基础的自由贸易、全球投资、创新和公平竞争等，遭到了逐步的破坏。而这种破坏，又反过来导致了国家内部和国家之间的分裂与对立，再加上广泛的虚假信息传播，试图扭转这一趋势的努力愈发困难，最终正使得人类文明相互之间的文化和价值观差距不断加大。

托卡耶夫总统还指出，许多具有全球影响力的众多全新技术，如人工智能 (AI) 、生物技术等，未能得到全球范围内的共享，而仅在少数国家内部部署。 这些因素共同将全球世界秩序推向崩溃点。

- 结果，就是越来越多的不信任，这对众所周知的国际对话、现有框架、安全制度和防扩散机制的运作产生了负面影响。因此，我们面临着日益加剧的不确定性、不稳定和冲突。这反过来，又在进一步鼓励增加各个国家国防开支，购买最新的武器。但归根结底，这并不能保证任何事情。半个世纪以来我们第一次面临使用核武器的威胁也证明了这一点。而所有这一切，都发生在我们本该迫切的关注气候变化这一重大威胁的时候。- 托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统强调指出，阿斯塔纳国际论坛在这样的时刻举行的根本目的，正在为了在这种全世界因地缘政治压力出现裂痕和分隔时，找到一条拉近彼此距离，推动相互对话，实现合作互动的正确道路。

- 国际社会只有通过会面、磋商、坦诚相待，真诚的了解彼此的问题、关切和希望，才能最终解决这些问题。只有这样，我们才能塑造我们共同的未来，回到为所有人逐步建设一个更加稳定、公正和繁荣的世界的道路上。- 托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统指出，长期以来，哈萨克斯坦一直被视为连接东方与西方、北方与南方的桥梁。从任何一个角度来看，阿斯塔纳论坛都对应着欧亚大陆的文化与历史。

- 这是我们引以为豪的传统遗产。正是基于这种持续的商品、文化成果和思想交流，哈萨克斯坦形成了独特的民族特征，打造出了自身开展多边合作的范式。即使是在当下地缘政治动荡时期，哈萨克斯坦仍继续充当中亚经济的火车头。不断吸引着大量的外来投资，为提供了在哈开展业务的良好环境。- 托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统进一步指出，虽然哈萨克斯坦GDP的主要组成部分依然来自于能源产业，但其经济多元化的发展方向非常明确，取得的成果也十分显著。

近几年来，哈萨克斯坦的中小企业发展迅速，在经济中占据了重要的作用。汽车制造业、制药业、金属加工业等行业也在繁荣发展。去年，哈萨克斯坦的出口增长了40%。

在国际物流运输领域，哈萨克斯坦同样是潜力无限。托卡耶夫总统以连接中国与欧盟的«跨里海多式联运»国际运输线路为例指出，新的线路发展，将使跨越印度洋的货物运输时间缩短近一半，并为所有有兴趣寻找商业和经济伙伴关系的人带来广泛的新机会。

-我还想强调哈萨克斯坦在«一带一路»倡议中的关键作用，这有助于经济发展和加强区域内联系。我们努力加强国家与人民之间的物理联系，并加强社区之间作为合作伙伴和朋友的纽带。在全球范围内，我们完全可以说，哈萨克斯坦是一个真正的、可靠的贸易和经济伙伴。- 托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统随后表示，哈国自始至终都是全球安全的坚定支持者，致力于严格的执行核裁军和《不扩散核武器条约》的落实。

哈萨克斯坦积极地参与到了叙利亚危机的解决当中，启动了旨在实现和平的阿斯塔纳和平对话进程，并取得了很好的效果。

总部设在阿斯塔纳的亚洲相互协作与信任措施会议，已成为解决地区和全球问题的权威机制。

哈萨克斯坦还积极地参与旨在解决阿富汗人道主义危机的工作当中。

- 我愿强调，要在联合国主导下进一步加强对阿富汗人民的全面援助。 在此背景下，重要的是在阿拉木图建立联合国中亚和阿富汗可持续发展目标区域中心。 - 托卡耶夫总统说。

总统指出，哈萨克斯坦正在尽一切努力与全球和区域伙伴保持友好关系，并始终致力于与中亚兄弟国家建立区域合作。

- 在哈萨克斯坦国内，我们正在进行新的改革努力，以引入公正、法治、平等和正义的原则。我的信条很明确：法律和秩序。这是建设«新正义哈萨克斯坦»的坚实基础。- 托卡耶夫总统说。

哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫指出，通过大范围的一系列深化改革措施，哈萨克斯坦已经早很短的时间里完成了机构改革，重启了政治和经济体制，大力推动反腐败进程，实现了对总统权力的限制，并通过全民公投方式完成了修宪。仅仅2年的时间，哈萨克斯坦的面貌就发生了巨大的变化。

- 我们对现有政治体系的改革征途还远未结束。我们明白，政策改革和人力资本投资可以将我们从中等收入陷阱中拯救出来，并使我们的经济更具弹性。- 托卡耶夫总统说。

总统在讲话中还关注到了中亚的水资源问题。他表示，到2050年，中亚地区的锡尔河和阿姆河两大水系水位将下降15%。因此，为了防止中亚地区在未来面临可能的生态灾难，我们呼吁分配更多资源支持拯救咸海国际基金会。

他强调，水资源问题与气候变化密切相关。中亚是一个只有通过密切合作和精心选择的联合措施才能实现水安全的地区。

托卡耶夫总统建议，通过在在阿拉木图设立中亚国家项目办公室，以及在在联合国和其他国际组织的主持下于 2026 年在哈萨克斯坦举行区域气候峰会的方式，为讨论上述问题，以及中亚气候领域其他议题提供动力。

- 哈萨克斯坦有能力提供发展绿色经济的巨大机会，并发展成为可再生能源的中心。但时间不在我们这边，为了能够更快的实现脱碳目标，建设旅社经济，我们需要资源和伙伴的支持。不管我们是否喜欢彼此，当前全球面临的气候威胁已经明确的证明，我们是彼此相连的、相互依存的命运共同体。只有找到合作之路的人才会走向成功，而没有这个能力者，只会失败。支撑多边主义的联合国原则和价值观不仅是解决这一问题的最有效途径，而且是唯一途径。而这，正是阿斯塔纳国际论坛的原则和思想根源——建立一个对话空间，以解决共同问题并走向合作、发展和进步。- 托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统在讲话的最后表示，他相信未来两天内，在阿斯塔纳国际论坛框架下的有效对话，能够为全球合作找到更好地解决方案。

- 请允许我在发言的最后做出一个提醒：想要实现有意义的对话和合作，开放、包容和妥协是必须的。- 托卡耶夫总统说。

吉尔吉斯斯坦总统萨德尔·扎帕罗夫、波斯尼亚和黑塞哥维那主席团主席热莉卡·茨维亚诺维奇、乌兹别克斯坦政府总理阿卜杜拉·阿里波夫、教科文组织总干事奥黛丽·阿祖莱和国际货币基金组织总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃也在论坛上发表讲话。

联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯通过视频方式发表致辞。

本次论坛将持续至9日结束，来自40多个国家的约400名代表出席论坛。

【编译：木合塔尔·木拉提】

