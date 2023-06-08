哈生态部长：里海生态系统现状令人担忧

哈通社/阿斯塔纳/6月8日---哈萨克斯坦生态和自然资源部部长祖里菲娅·苏莱曼诺娃就里海水体现状发表了令人担忧的预测。

在阿斯塔纳国际论坛开幕之前接受媒体采访时，苏莱曼诺娃表示，目前对于里海保护不能抱有过高的期望。遗憾的是，里海目前的生态系统非常复杂而脆弱，并面临着一系列不利因素的困扰。

首先，她表示包括扎伊赫河（乌拉尔河）和耶德勒河（伏尔加河）在内的河流流量逐年减少。由于里海是一个封闭水体，如果没有河水不断注入，它很可能面临枯竭的命运。

-每个水体都需要持续的滋养。然而，目前注入里海的各大水系的现状并不容乐观。任何流量的减少和人为的调节都将直接影响到流入里海的水量。其次，我们还面临着气候变化的问题，这直接影响着河流水量。在过去几年里，我们注意到水量正在逐渐减少。里海哈萨克斯坦部分是整个海域最浅的地区，因此我们首当其冲地感受到了气候变化和人为调节活动的严重后果。遗憾的是，这个问题确实非常严峻。-苏莱曼诺娃说。

苏莱曼诺娃表示，里海沿岸国家的生态部门已经注意到了这一问题，但仅仅口头上的关注还远远不够，需要采取切实有效的行动。

-如果这些问题得不到解决，如果没有所有里海沿岸国家的积极有效参与，保护问题将很难得以谈论。-她强调。

【编译：阿遥】



