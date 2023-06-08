“通过对话应对挑战”：阿斯塔纳国际论坛开幕

哈通社/阿斯塔纳/6月8日--阿斯塔纳国际论坛于今天在首都会议中心盛大开幕。

哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫将在阿斯塔纳国际论坛全体会议上发表讲话。

吉尔吉斯斯坦总统萨德尔·扎帕罗夫、波斯尼亚和黑塞哥维那主席团主席热莉卡·茨维亚诺维奇、乌兹别克斯坦政府总理阿卜杜拉·阿里波夫、教科文组织总干事奥黛丽·阿祖莱和国际货币基金组织总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃也将在论坛上发表讲话。

该论坛将为各国政府、国际组织、商界和学术界高级代表提供对话平台，讨论气候变化、粮食短缺和能源安全解决方案。

本次论坛的主题是“通过对话应对挑战：走向合作、发展与进步”。

对阿斯塔纳国际论坛的启动发表评论的托卡耶夫总统指出了论坛的宗旨。

-如今，我们面临着全世界范围内的历史性挑战。我们已经有十年或更长时间没有经历过这样的事情了。 这些挑战给国际社会带来了前所未有的负担，造成了新的分歧，挑战着全球化和多边主义的原则。阿斯塔纳国际论坛的创建是为了应对这些挑战，将合作作为世界体系的主要前提。哈萨克斯坦作为连接东西方的桥梁，在发展建设性国际关系方面有着悠久的历史。这一政策尽管在2022年受到了严峻考验，但仍然证明了其稳定性， 我们展示了合作的价值。通过阿斯塔纳国际论坛，我们希望找到新的外交、经济和政治路径，建立新的沟通桥梁，加强联系，共同克服我们面临的共同挑战。-托卡耶夫总统说。

来自40多个国家的约400名代表出席论坛。

另据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫已抵达会场，同阿斯塔纳国际论坛与会者合影留念。

【编译：阿遥】