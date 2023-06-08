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阿勒泰·阔勒格诺夫被解除副总理职务

2023 年 6月 8 日 星期四 , 10:14
阿勒泰·阔勒格诺夫被解除副总理职务

哈通社/阿斯塔纳/6月8日--据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦政府副总理阿勒泰·阔勒格诺夫已被免职。

根据总统签署的法令，阿勒泰·阔勒格诺夫被解除哈萨克斯坦共和国政府副总理职务。

任免  
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