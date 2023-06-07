洪水之后又发地震，联合国对海地接连受灾深表悲痛

哈通社/阿斯塔纳/6月7日 —— 据联合国新闻处消息，当地时间今天凌晨，海地热雷米市附近发生一场致命地震，造成至少三人死亡，联合国对此深表悲痛。最近几天，洪水和山体滑坡已经威胁到当地人的生命，这起地震则进一步令局势恶化。

当天发生的5.5级地震让格朗当斯省受到冲击，而此前的暴雨已造成超过1.3万人流离失所。

联合国秘书长发言人杜加里克表示：

-我们对地震导致的人员伤亡、财产破坏和海地人民的苦难深感悲痛。秘书长向受害者家属致以慰问，并祝愿所有伤者早日康复。

更多援助在路上

他说，联合国随时准备与海地当局和其他合作伙伴合作，帮助减轻这场自然灾害给受灾人群带来的苦难。

5日，世界粮食计划署表示，他们已经在向周末受大规模降雨影响的人提供紧急援助，给流离失所者提供热餐，并分发即食口粮和干粮。

杜加里克说，格朗当斯省是在地震发生前就受到降雨影响的地区之一。

据新闻报道，6日的地震是该地区在短短两天内发生的第二次地震，4日早晨在此曾发生了一次4.4级地震。

2021年8月，在南部半岛的同一地区发生了一次7.2级地震，造成数百人死亡。

为洪水灾民提供资源

杜加里克补充道，人道主义事务协调厅正在与联合国儿童基金会、联合国粮食计划署和国际移民组织合作，支持海地首都太子港周围受洪水和山体滑坡影响最严重的社区。

他证实，粮食署准备向最有需要的人分发约35万份热餐和其他粮食援助。

-我们的同事说，持续的不安全和道路损坏显然阻碍了救援工作。

据联合国人道主义工作者称，洪水和山体滑坡影响了海地10个省中的7个；当局表示，至少已有51人死亡，140人受伤，18人失踪。在受灾地区，近3.2万所房屋被淹。