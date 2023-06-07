总统会见欧安组织秘书长

哈通社/阿斯塔纳/6月7日--哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫7日会见为出席阿斯塔纳国际论坛访问哈萨克斯坦的欧洲安全与合作组织秘书长海尔加·施密特。

会谈期间，托卡耶夫总统向海尔加·施密特就其前来出席阿斯塔纳国际论坛表示了感谢，并表示该论坛是有助于加强东西方关系的新平台。

-相信以你为首的欧安组织代表团将为本届论坛诸多紧迫问题的积极解决作出重要贡献。遗憾的是，当今的世界存在这些问题。 加强与欧安组织的合作是哈萨克斯坦的优先事项。 关于组织作用的意见冲突令我们担忧。 2010 年在阿斯塔纳举行的峰会之后，没有通过任何级别的正式文件，这当然是一个令人担忧的情况。 我们仍然坚信有必要加强组织框架下的合作。-总统说。

国家元首表示，哈萨克斯坦是欧安组织的积极成员。 哈萨克斯坦愿本着互利伙伴关系和开放精神进一步加强与欧安组织的密切关系，并全力支持组织秘书长海尔加·施密特的工作。

海尔加·施密特向托卡耶夫总统就邀请其参加此次国际论坛表示了感谢。

-您说的对，现在是一个困难时期。 尽管面临挑战，欧安组织将继续作为独特的对话平台发挥作用。我对哈萨克斯坦在欧安组织中发挥的积极作用给予良好评价。你提到了阿斯塔纳峰会，我参加了该峰会。 正如您所说，该峰会成为了最后一次峰会。 事实上，阿斯塔纳宣言是规范该组织工作的重要文件之一。 期待您在阿斯塔纳论坛上的演讲。我认为，要达成一致，听取彼此的意见非常重要，这也是欧安组织的基本任务。-她说。

此外，双方还讨论了哈萨克斯坦与欧安组织合作的现状和发展前景，以及区域和国际议程上的当前问题。

【编译：阿依波塔】