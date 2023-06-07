哈副外长会见欧安组织议会大会主席

哈通社/阿斯塔纳/6月7日--据外交部新闻处消息，哈萨克斯坦外交部副部长罗曼·瓦西连科6日在阿斯塔纳与欧洲安全与合作组织（欧安组织）议会大会主席玛格丽特·索德费尔特进行了会晤。

双方讨论了哈萨克斯坦与欧安组织合作的现状以及未来的发展前景，并就合作恢复欧安组织空间的和平与稳定交换了意见。

会晤期间，双方注意到哈萨克斯坦驻欧安组织议会大会代表团开展的富有成效的工作。双方强调了议会间互动合作的重要性，并表示议会外交在加强对话和建立互信方面具有建设性的作用。玛格丽特·索德费尔特强调，没有对话，就不可能达成协议，目前的冲突也无法解决。

瓦西连科向索德费尔特介绍了哈萨克斯坦内政外交的优先方向，重点介绍了正在推进的政治经济社会改革进程。他再次感谢索德费尔特参加今年3月举行的哈萨克斯坦议会选举观察工作，并表示希望进一步开展富有成效的合作。

索德费尔特对哈方邀请她参加阿斯塔纳国际论坛表示感谢，并指出该平台为欧安组织成员国之间就热点问题交换意见提供了重要机会。她高度评价哈萨克斯坦正在推行的政治和经济改革，并指出哈萨克斯坦在加强中亚地区稳定与合作方面发挥着重要作用。

会晤结束时，双方一致同意在欧安组织框架内继续保持密切接触。

【编译：阿遥】



