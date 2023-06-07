阿里汗·斯马伊洛夫会见国际货币基金组织驻哈萨克斯坦总代表

哈通社/阿斯塔纳/6月7日--据总理官网消息，政府总理阿里汗·斯马伊洛夫于6日会见了国际货币基金组织驻哈萨克斯坦代表处主任尼古拉·布兰申。

双方就国内经济现状、实体、预算和金融部门发展措施、中期经济政策优先方向、国家元首倡导的结构改革实施进展，以及气候变化后果消除措施等议题进行了深入讨论。

阿里汗·斯马伊洛夫强调，哈萨克斯坦与国际货币基金组织在广泛的经济问题上保持着密切联系。他指出，对国内金融部门的全面评估正在紧锣密鼓地进行中。计划在不久的将来在阿拉木图设立国际货币基金组织高加索、中亚和蒙古区域能力发展中心。

-相信哈萨克斯坦和国际货币基金组织之间的合作可以提高到一个全新高度。- 阿里汗·斯马伊洛夫说。

阿里汗·斯马伊洛夫强调，尽管面临外部挑战和风险，哈萨克斯坦经济仍然保持着正增长，1至4月的增幅达到了5%。此外，截至去年年底，哈萨克斯坦的海外直接投资流入总量达到了280亿美元，创下了过去10年来的最高记录。

他表示，政府正在采取多种措施，推动国民经济进一步发展。例如，为了改善财政政策，今年已开始制定新版税法典和预算法典，这将有助于将非石油赤字减少到国内生产总值的5%。

-这些措施旨在确保国家基金外汇资产在2030年前增长到1000亿美元。- 阿里汗·斯马伊洛夫说。

他同时指出，政府正在推动逐步过渡到替代能源，并提高经济的能源效率。

尼古拉·布兰申则指出，哈萨克斯坦在加强经济政策方面取得了重大进展。

-今年，哈萨克斯坦经济呈现出强劲的势头。我们注意到通胀率正在下降，对哈萨克斯坦政府和央行为控制通货膨胀所采取的根本性措施表示欢迎。在过去的三年里，哈萨克斯坦经历了多重冲击。我们看到，哈萨克斯坦已成功地抵御了这些冲击。-尼古拉·布兰申说。

他同时表示，国际货币基金组织将继续支持哈萨克斯坦实施发展改革。

【编译：阿遥】