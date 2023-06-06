哈萨克斯坦与格鲁吉亚企业间签署合作协议共同开发跨里海国际货运线路

哈通社/阿斯塔纳/6月6日 – 哈萨克斯坦将增加新的跨境货物运输线路。

据阿塔梅肯商业网消息，日前，哈萨克斯坦PTC Holding公司与格鲁吉亚合作伙伴之间签署了一份新的投资合作协议。

根据这份合作协议，哈萨克斯坦和格鲁吉亚将合作，在黑海沿岸的波蒂市启动一个现代化的多式联运物流枢纽项目建设工程，投资额约为1000万美元。

该项目不仅将在建设阶段提供上百人的工作岗位，还将进一步深化哈萨克斯坦与格鲁吉亚之间在经济贸易和物流交通方面的合作紧密度。

通过这个枢纽，一条全新的运输走廊将能够为企业家们服务。该线路从哈萨克斯坦出发，经里海、阿塞拜疆、格鲁吉亚、黑海，将货物发往世界任何地去。同时，回程货物从世界各地发至波蒂港的物流枢纽，再由那里通过铁路运往哈萨克斯坦和中亚国家。

有鉴于当下亚洲大宗货物的运输仍主要通过海运方式实施，这个新的物流枢纽项目在建成后，有望大大缩短海外货物运入哈萨克斯坦的时间损耗，并降低货运费用。

对于哈萨克斯坦普通公民而言，这也意味着将能够以更实惠的价格、更便捷快速的渠道，在更短的时间内获得获得种类更多的商品。

据PTC Holding公司董事长帖木尔·卡拉巴耶夫介绍，目前PTC Holding公司在哈中边境的多斯特克口岸建有一个可年处理32万标箱货物的多式联运物流枢纽，在中国的上海合土耳其的伊斯坦布尔均设有分公司。

他指出，哈萨克斯坦的货物和原材料目前正在通过黑海流向世界市场，但仅仅保持单项输出，其物流成本并不能很好的满足包括哈萨克斯坦本国客户在内的全球客户的需求。但通过该项目，实现亚洲、特别是东南亚方向货物的回流增长，货物运输的成本将能够大幅度下降。

哈萨克斯坦总统托卡耶夫此前曾多次强调发展跨里海国际运输线路潜力的重要性，并在今年5月的中亚中国峰会上公开表示，应着力发展跨里海多式联运线路以增加欧亚之间的过境运输。

而在哈萨克斯坦企业在格鲁吉亚的波蒂建成的这个物流枢纽，预期初期每年可以完成8万标箱的运输处理工作，其中5万标箱货物将通过跨里海国际运输线路输送至哈萨克斯坦。

同时，随着未来货运量的进一步增加，它将成为跨里海国际运输路线的重要中继站，从而提高格鲁吉亚作为一个拥有国际运输走廊（包括港口基础设施）的国家的吸引力。

【编译：木合塔尔·木拉提】