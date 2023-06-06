阿里汗·斯马伊洛夫主持召开政府会议研究春耕最新进展

哈通社/阿斯塔纳/6月6日--政府总理阿里汗·斯马伊洛夫6日主持召开政府会议，讨论研究春耕工作最新进展。

会议认为，全国春耕运动接近尾声，包括北部地区，工作进展顺利。政府部门已采取一系列措施，解决了与春耕有关的所有财政和技术后勤保障问题。截至目前，为确保春耕顺利进行，已提供了总额为1400亿坚戈的预算贷款和总额为210亿坚戈的远期购买保障。农民们获得了充分的商品信贷支持。

-我们已与国内矿物肥料生产商达成协议，从地方预算中划拨了310亿坚戈用于农产品补贴。同时，为避免在提供补贴过程中出现漏洞，农田数字化进程推迟了1年。我要强调的是，今年国家对农工综合体的支持体系几乎没有发生变化。-阿里汗·斯马伊洛夫说。

阿里汗·斯马伊洛夫指出，哈萨克斯坦每年的粮食产量都能实现自给自足，并有剩余供应出口。今年，哈萨克斯坦已开始向中国出口小麦。

-即使在恶劣的天气条件下，国内需求也几乎只有最低收成的一半。也就是说，粮食产量完全能够确保哈萨克斯坦粮食安全。-政府总理表示。

他强调农业部应与各州政府联手，积极为农民提供农业技术指导。

-各州州长应加强对田间杂草化除和病虫害化学防治工作的监管。同时，应批准农作物保护措施清单和相应的补贴规范。-阿里汗·斯马伊洛夫说。

最后，阿里汗·斯马伊洛夫强调，必须确保农业生产者及时足额地向国营粮企交付小麦，并采取必要措施加快农田数字化项目进展。

【编译：阿遥】



