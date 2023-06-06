美国前副总统彭斯提交文书参加总统竞选

哈通社/阿斯塔纳/6月6日--据中新社报道，美国前副总统彭斯5日向联邦选举委员会提交文书，参加2024年美国总统竞选。

彭斯在特朗普政府时期担任美国副总统，此次将在总统竞选共和党党内初选中成为前总统特朗普的对手。

据美媒报道，彭斯将于6月7日在艾奥瓦州举办活动正式宣布参加总统选举。当天也是彭斯64岁生日。

彭斯1959年生于印第安纳州，自2001年起先后担任来自印第安纳州的联邦众议员、印第安纳州州长和美国副总统。

在担任副总统期间，彭斯在国会山骚乱事件发生之前，一直是特朗普的“忠实支持者”。2021年1月6日，在国会清点总统大选选举人票期间，由于彭斯未按照特朗普要求改变大选结果，遭到特朗普批评。

彭斯近日接受美联社采访时表示，“美国民众希望回到特朗普彭斯政府时期的政策，但同时希望领导人可以反映出美国民众的性格”。彭斯还表示，他认为自己是“更好的选择”。

据统计，在美国历史上仅有6位曾担任副总统的竞选人在大选中成功当选总统，包括现任美国总统拜登。

目前，各项民调显示，特朗普的支持率在共和党总统竞选人中保持领先，佛罗里达州州长德桑蒂斯位列第二。此外，南卡罗来纳州前州长妮基·黑莉、参议员斯科特、阿肯色州前州长哈钦森等共和党人也已宣布参加总统大选。