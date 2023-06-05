Qazaq TV Телерадиокомпания Президента Казахстана
首页  >
  时事新闻  >
  总统

总统参加升国旗仪式并向军事院校优秀毕业生授予军官官衔

2023 年 6月 5 日 星期一 , 12:54
总统参加升国旗仪式并向军事院校优秀毕业生授予军官官衔

哈通社/阿斯塔纳/6月5日---据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫于5日出席了在“阿塔梅肯”民族纪念综合体举行的升国旗仪式。

首先，仪仗队队长首先向总统报告了仪式准备情况，紧接着国歌奏响，哈萨克斯坦共和国国旗冉冉升起。

随后，托卡耶夫总统发表演讲。他强调，国家象征是国家独立和主权的生动体现。

-对我国全体人民而言，国旗、国徽和国歌是神圣不可侵犯的国家象征。对我们来说，国家的独立高于一切，而高高飘扬的国旗则体现了国家的崇高地位。在最艰难的时期，一面旗帜团结了我们勇敢的祖先。一面狼头纛团结了所有突厥子民，而阿布赉汗的白色旗帜将哈萨克人民紧密地团结在一起。阿拉什运动的旗帜鼓起了民族的勇气，唤起了人们的自觉。我们正在继承并延续着先人的荣耀。如今，独立的哈萨克斯坦国旗自豪地飘扬在联合国。我们的宇航员曾将国旗带至外太空，登山者曾将其升至世界最高点，在多次的国际体育赛事中，我们的国旗伴随着国歌冉冉升起。世界各地都能认出我们蓝天色的国旗，这是我们的国旗识别度极高的象征。-托卡耶夫总统说。

photo

总统强调，尊重这些神圣的象征是每个公民应尽的义务。他特别强调了今天仪式的教育意义。

-我们绝不允许任何人侵犯这些神圣的国家象征。今年，我们加大了对亵渎国家象征行为的惩罚力度，并且特别注重民众教育。爱国主义始于尊重国家象征。我们通过颂赞国家象征，为年轻一代树立榜样，以爱国主义和创造精神来教育他们。因此，可以说，今天的盛大仪式具有重要的教育意义。-托卡耶夫说。

托卡耶夫总统指出，国家象征体现了哈萨克斯坦的历史、自我认知以及人民对美好未来的憧憬。

-国家象征拥有巨大的能量，使所有哈萨克斯坦公民团结一致，增强国民族认同感。每逢重大节日和重要体育赛事，爱国之火在我们心中熊熊燃烧，让我们为祖国感到自豪。国旗、国徽和国歌代表了国家的荣耀和人民的尊严。国家象征赋予我们前进的动力和实现崇高目标的力量。- 总统说道。

在升旗仪式上，哈萨克斯坦总统兼武装力量最高统帅哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫向12名军事学院优秀毕业生授予了军官官衔。

photo

仪式结束时，国家警卫局、国防部和内务部仪仗队接受了总统的检阅。

出席升旗仪式的还有：马吉利斯（议会下院）议长叶尔兰·霍沙诺夫、政府总理阿里汗·斯马伊洛夫、国家顾问叶尔兰·卡林、总统办公厅主任沃勒扎斯·别克帖诺夫、政府各部委负责人、政府成员、议会议员、高等军事院校学员及其亲属等。

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

【编译：阿遥】


总统   首都  
近期新闻
相关新闻
热门新闻
哈萨克斯坦议会下院副议长出席中国－中亚政党对话会
哈萨克斯坦议会下院副议长出席中国－中亚政党对话会
驻华大使会见哈中首部合拍电影《音乐家》总制片人
驻华大使会见哈中首部合拍电影《音乐家》总制片人
哈萨克斯坦和德国讨论进一步加强教科领域合作问题
哈萨克斯坦和德国讨论进一步加强教科领域合作问题
6月14日美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况
6月14日美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况
尼日利亚中部发生沉船事故至少103人死亡
尼日利亚中部发生沉船事故至少103人死亡
职业拳击：戈洛夫金放弃最后一条金腰带
职业拳击：戈洛夫金放弃最后一条金腰带
托卡耶夫总统接见总检察长阿斯洛夫
托卡耶夫总统接见总检察长阿斯洛夫
经济部副部长：哈萨克斯坦重视中亚国家合作，支持中亚区域经济合作计划
经济部副部长：哈萨克斯坦重视中亚国家合作，支持中亚区域经济合作计划
阿斯塔纳国际金融中心成立以来吸引了83亿美元投资
阿斯塔纳国际金融中心成立以来吸引了83亿美元投资