总统参加升国旗仪式并向军事院校优秀毕业生授予军官官衔

哈通社/阿斯塔纳/6月5日---据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫于5日出席了在“阿塔梅肯”民族纪念综合体举行的升国旗仪式。

首先，仪仗队队长首先向总统报告了仪式准备情况，紧接着国歌奏响，哈萨克斯坦共和国国旗冉冉升起。

随后，托卡耶夫总统发表演讲。他强调，国家象征是国家独立和主权的生动体现。

-对我国全体人民而言，国旗、国徽和国歌是神圣不可侵犯的国家象征。对我们来说，国家的独立高于一切，而高高飘扬的国旗则体现了国家的崇高地位。在最艰难的时期，一面旗帜团结了我们勇敢的祖先。一面狼头纛团结了所有突厥子民，而阿布赉汗的白色旗帜将哈萨克人民紧密地团结在一起。阿拉什运动的旗帜鼓起了民族的勇气，唤起了人们的自觉。我们正在继承并延续着先人的荣耀。如今，独立的哈萨克斯坦国旗自豪地飘扬在联合国。我们的宇航员曾将国旗带至外太空，登山者曾将其升至世界最高点，在多次的国际体育赛事中，我们的国旗伴随着国歌冉冉升起。世界各地都能认出我们蓝天色的国旗，这是我们的国旗识别度极高的象征。-托卡耶夫总统说。

总统强调，尊重这些神圣的象征是每个公民应尽的义务。他特别强调了今天仪式的教育意义。

-我们绝不允许任何人侵犯这些神圣的国家象征。今年，我们加大了对亵渎国家象征行为的惩罚力度，并且特别注重民众教育。爱国主义始于尊重国家象征。我们通过颂赞国家象征，为年轻一代树立榜样，以爱国主义和创造精神来教育他们。因此，可以说，今天的盛大仪式具有重要的教育意义。-托卡耶夫说。

托卡耶夫总统指出，国家象征体现了哈萨克斯坦的历史、自我认知以及人民对美好未来的憧憬。

-国家象征拥有巨大的能量，使所有哈萨克斯坦公民团结一致，增强国民族认同感。每逢重大节日和重要体育赛事，爱国之火在我们心中熊熊燃烧，让我们为祖国感到自豪。国旗、国徽和国歌代表了国家的荣耀和人民的尊严。国家象征赋予我们前进的动力和实现崇高目标的力量。- 总统说道。

在升旗仪式上，哈萨克斯坦总统兼武装力量最高统帅哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫向12名军事学院优秀毕业生授予了军官官衔。

仪式结束时，国家警卫局、国防部和内务部仪仗队接受了总统的检阅。

出席升旗仪式的还有：马吉利斯（议会下院）议长叶尔兰·霍沙诺夫、政府总理阿里汗·斯马伊洛夫、国家顾问叶尔兰·卡林、总统办公厅主任沃勒扎斯·别克帖诺夫、政府各部委负责人、政府成员、议会议员、高等军事院校学员及其亲属等。

【编译：阿遥】