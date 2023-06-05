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政府总理主持召开落实总统竞选纲领全国总部会议

2023 年 6月 5 日 星期一 , 11:32
政府总理主持召开落实总统竞选纲领全国总部会议

哈通社/阿斯塔纳/6月5日-- 哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫5日主持召开落实总统竞选纲领全国总部会议。

会议讨论了保障7年内建设住房1.11亿平方米工作任务的措施。

工业和基础设施发展部部长马拉特·卡拉巴耶夫表示，计划在未来几年内为100多万个家庭提供新住房。为完成这一任务，计划至2029年底，每年增加20万平方米的住房建设任务。 其框架下，今年计划完成1530万平方米住房建设，即14.3万多套公寓。

为了及时开展工作，各州政府批准了标明具体目标及其实施日期的路线图。 工业部每个月都会对计划投入使用的设施进行监测。

根据今年前4个月的结果，计划的总体指标完成了19%，即430万平方米，36600 套公寓。

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会议框架下，巴伊铁列克国有控股公司执行总裁哈纳特·沙尔拉帕耶夫、阿拜州州长努尔兰·乌冉哈耶夫、曼格斯套州副州长朱玛拜·卡拉盖耶夫和突厥斯坦州副州长努拉勒汗·阔舍热夫等做出了工作汇报。

政府总理表示，国家元首下达了至 2029 年新建住房 1.11 亿平方米的任务。在其框架下，去年有13万多户家庭的住房条件得到改善。

斯马伊洛夫指出，应从土耳其的毁灭性地震中吸取教训，加强施工管控措施，特别是加强对地震多发区的施工管控。

最后，总理就住房建设问题下达了一系列具体工作指示。

【编译：阿依波塔】


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