卡塔尔埃米尔将出席阿斯塔纳国际论坛，进一步巩固卡-哈经贸伙伴关系

哈通社/阿斯塔纳/6月5日--根据组委会新闻处消息，卡塔尔埃米尔谢赫·塔米姆·本·哈马德·阿勒萨尼已确认将出席阿斯塔纳国际论坛。

卡塔尔是哈萨克斯坦在阿拉伯世界的重要经贸伙伴。近年来，两国的合作关系不断取得新的进展，两国领导人频繁举行会晤，这充分证明了双方之间的紧密合作。

2022年6月，哈萨克斯坦总统托卡耶夫访问了多哈。同年10月，卡塔尔埃米尔对阿斯塔纳进行了回访。两国高层之间的亲密交往对两国经贸关系的发展产生了积极的影响。

仅在今年第一季度，两国之间的双边贸易额就增长了17.7倍。

截至2022年年底，卡塔尔对哈萨克斯坦的投资规模增长了三倍。从2055年到2022年，卡塔尔对哈直接投资总额达到了5660万美元。而仅仅在2022年，卡塔尔的投资就达到了1310万美元，相当于上一年的三倍。

此外，哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫于今年5月22日至24日参加了卡塔尔经济论坛。在此期间，阿里汗·斯马伊洛夫与卡塔尔埃米尔、首相和外交部长进行了一系列会谈，双方表示愿意加强各个领域的合作，并将其提升为战略伙伴关系。

两国在2022年10月12日在阿斯塔纳签署的相互促进和保护投资协定目前已生效。

两国正在筹备成立联合投资基金，并计划进一步扩大双边贸易规模。

【编译：阿遥】