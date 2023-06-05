哈萨克斯坦参议院议长出席拜巴尔斯苏丹清真寺重新开放仪式

哈通社/阿斯塔纳/6月5日--据参议院新闻处消息，受国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的委托，哈萨克斯坦参议院（议会上院）议长玛吾林·阿什姆巴耶夫于4日出席了埃及拜巴尔斯苏丹清真寺重新对外开放仪式并致辞。

玛吾林·阿什姆巴耶夫指出，作为一位英明的统治者和伟大的军事领袖，拜巴尔斯苏丹的英名永远铭刻在历史丰碑之上。他强调，拜巴尔斯苏丹诞辰800周年纪念活动对哈萨克斯坦和埃及两国人民来说具有深远的象征意义。

-哈萨克斯坦国家元首高度重视拜巴尔斯苏丹诞辰800周年纪念活动的高水平组织。在纪念活动框架内，哈萨克斯坦筹办了600多场活动，其中一些活动将在埃及举行。哈萨克斯坦和埃及两国人民之间有着深厚的历史渊源，可以追溯到马穆鲁克时代，其中拜巴尔斯苏丹的名字被特别提及。他以其英明决策而闻名于世。拜巴尔斯苏丹不仅是一位伟大的军事领袖，而且特别关注清真寺和伊斯兰学校的建设以及科学和教育的发展。拜巴尔斯苏丹清真寺在修复后于今日重新开放，毫无疑问，这座清真寺不仅对哈萨克斯坦，而且对整个伊斯兰世界来说都是独一无二的文化遗址。-玛吾林·阿什姆巴耶夫说。

与此同时，玛吾林·阿什姆巴耶夫宣布，根据托卡耶夫总统签署的命令，爱资哈尔大学大伊玛目谢赫艾哈迈德·塔耶布荣获一级“友谊”勋章，埃及参议院议长阿卜杜勒·瓦哈卜·拉泽克荣获二级“友谊”勋章，以表彰他们为加强两国关系所作出的重大贡献。此外，还有一些埃及宗教人士和政治人物被授予哈萨克斯坦共和国国家荣誉奖章，以表彰他们在促进两国人民之间的文化和精神交流方面所做出的积极工作。

玛吾林·阿什姆巴耶夫指出，在过去的30年里，建立在相互信任和深厚友谊基础上的两国外交关系取得了重大进展。他表示，加强相互合作主要得益于两国元首的高层接触。

访问期间，玛吾林·阿什姆巴耶夫与爱资哈尔大学大伊玛目谢赫艾哈迈德·塔耶布举行了双边会谈。双方讨论了发展宗教间对话的重要问题。玛吾林·阿什姆巴耶夫指出，哈萨克斯坦和爱资哈尔因长期合作和共同促进世界和平的理念而紧密联系。

同日，玛吾林·阿什姆巴耶夫还与埃及参议院议长阿卜杜勒·瓦哈卜·拉泽克举行了双边会谈。他表示，埃及是哈萨克斯坦在伊斯兰世界的重要合作伙伴，哈萨克斯坦愿进一步加强两国关系。他同时强调了扩大议会间交往的重要性。

【编译：阿遥】