哈萨克斯坦致力于实现与欧盟相互贸易的多元化

哈通社/阿斯塔纳/6月3日 – 哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫2日会见了到访的欧盟委员会副主席马罗什·舍夫乔维奇。

双方就促进哈萨克斯坦与欧盟之间更加紧密的贸易、投资、能源、交通物流合作问题进行了讨论。

政府总理在会晤期间强调指出，哈萨克斯坦期待能够不断的深化自身与欧盟之间的投资伙伴合作关系，实现与欧盟贸易的多元化符合哈国自身的利益。

他还表示，近几年来，发展与欧盟在非常重要的原材料领域合作，已经成为了一个突出问题。

阿里汗·斯马伊洛夫还回忆了在去年的联合国气候变化大会（COP-27）时，与欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩就这一方向上的合作签署的备忘录。

- 该文件规定了加强哈欧在实体经济部门伙伴关系的实际措施，采用«绿色»技术是其中一个关键要素。这无疑将进一步推动我们在该领域实现共同目标。- 总理说。

马罗什·舍夫乔维奇则强调称，欧盟方面将致力于继续落实此前双方之间达成的各项协议。

- 我对哈萨克斯坦的访问之旅，代表着欧盟方面高度重视与哈萨克斯坦的战略合作。我们非常高兴的看到双边贸易的增长，并且为欧盟成为贵国最大的投资方而感到自豪。我在哈萨克斯坦期间，与贵国各个部长的会晤都非常的成功。我们讨论了能够共同开展合作的各个项目。不断深化双方的紧密合作程度，是欧盟议事日程上的重要任务之一。- 马罗什·舍夫乔维奇说。

【编译：木合塔尔·木拉提】