kz
qz
ру
en
中文
ўз
ق ز
时事与政治
外交
政府
其他官方部门
议会
国情咨文
面向未来的百步计划
阿拜175周年
土地改革
总统的五大社会举措
总统下达的任务
宪法
法令
财政预算
21世纪“无核化世界”宣言
任命
首任总统
总统
要闻
经济与金融
经济
投资
中小企业
工业创新
农业
能源
科技
统计
金砖五国
金融
通货膨胀
过境运输
进出口
财政预算
贸易
股市
税务
新经济政策2015
市场
工业
工程项目
央行
大宗商品
外汇
坚戈
国民IPO
反金融危机
社会
事件
社会
教育
文化
娱乐
医疗
旅游
世界哈萨克人
胜利日
哈通社简报
世界哈萨克人
胜利日
住房
奇闻
媒体
文学
社会保障
科学
科技
科研
节日
迪玛希
音乐
食品
饮食
马拉松
地区
阿斯塔纳
阿拉木图
奇姆肯特市
阿拜州
阿克莫拉州
阿克托别州
阿拉木图州
阿特劳州
西哈州
江布尔州
杰特苏州
卡拉干达州
库斯塔奈州
克孜勒奥尔达州
曼格斯套州
巴甫洛达尔州
北哈州
突厥斯坦州
乌勒套州
东哈州
事件
任命
时事与政治
经济与金融
社会
地区
事件
任命
IP=
首页
>
时事新闻
>
任命
生态部两位副部长获任
2023 年 6月 2 日 星期五 , 08:15
哈通社/阿斯塔纳/6月2日—哈萨克斯坦生态和自然资源部两位副部长获任。
据总理官网消息，根据哈萨克斯坦政府的决定：
努尔肯·霍扎穆拉特吾勒·沙尔比耶夫被任命为生态和自然资源部第一副部长。
曼苏尔·图尔荪吾勒·奥舒尔巴耶夫被任命为生态和自然资源部副部长。
任免
分享這個
近期新闻
相关新闻
一艘移民船在希腊附近海域沉没 已致79人死数百人失踪
丹妮莉娜进入诺丁汉网球赛四分之一决赛
哈萨克斯坦-越南友谊音乐会在河内大剧院举行
国际油价14日下跌
热门新闻
哈萨克斯坦议会下院副议长出席中国－中亚政党对话会
驻华大使会见哈中首部合拍电影《音乐家》总制片人
哈萨克斯坦和德国讨论进一步加强教科领域合作问题
6月14日美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况
尼日利亚中部发生沉船事故至少103人死亡
职业拳击：戈洛夫金放弃最后一条金腰带
托卡耶夫总统接见总检察长阿斯洛夫
经济部副部长：哈萨克斯坦重视中亚国家合作，支持中亚区域经济合作计划
阿斯塔纳国际金融中心成立以来吸引了83亿美元投资