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生态部两位副部长获任

2023 年 6月 2 日 星期五 , 08:15
生态部两位副部长获任

哈通社/阿斯塔纳/6月2日—哈萨克斯坦生态和自然资源部两位副部长获任。

据总理官网消息，根据哈萨克斯坦政府的决定：

photo努尔肯·霍扎穆拉特吾勒·沙尔比耶夫被任命为生态和自然资源部第一副部长。

photo

曼苏尔·图尔荪吾勒·奥舒尔巴耶夫被任命为生态和自然资源部副部长。
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