南非暴发霍乱疫情 卫生部正在调查病毒源头

哈通社/阿斯塔纳/6月2日--据中新社报道，当地时间6月1日，南非卫生部对外证实，针对日前在南非多地暴发的霍乱疫情，该国卫生部官员已前往疫情发生地展开调查，以期尽快找到此次疫情的感染源头。

自今年5月下旬以来，南非豪登、自由州两省相继发生霍乱疫情。截至目前，疫情已经造成24人死亡，数百人住院治疗。其中，死亡的23人来自豪登省，另外1人来自自由州省。

南非卫生部部长乔·法赫拉证实，随着疫情范围的扩大，死亡数字有可能继续攀升。据他透露，南非卫生部已经派出官员前往疫情发生地，就病毒源头展开调查。

据悉，本轮霍乱疫情确诊的首例病例为一名56岁男子，该男子从林波波省前往行政首都比勒陀利亚参加警察培训课程，而后发病住院，期间伴有严重腹泻、腹痛等症状。法赫拉指出，目前针对霍乱疫情展开的调查正在加紧进行中，除了查找源头，卫生官员还希望弄清疫情是否存在跨省旅行造成的传播可能。

此前，南非总统拉马福萨就此次疫情造成的人员死亡表示哀悼。他坦承，霍乱疫情的发生，与南非个别地区污水处理存在严重疏漏造成的污染有关。因此在查找到病毒源头后，有关部门必须对此负责，并及时采取措施，防止霍乱疫情的大面积传播。

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