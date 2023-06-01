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    总统参访纳乌鲁兹拜区儿童创新创意中心

    2023 年 6月 1 日 星期四 , 12:43

    哈通社/阿斯塔纳/6月1日 -- 在阿拉木图市视察工作的第二天，国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫参访了位于该市纳乌鲁兹拜区的学龄儿童创新创意中心。

    这个中心开设多个方向的创意俱乐部和小组，涵盖科技、艺术审美创意、生态和植物教育以及职业指导等多个领域。

    在参观期间，国家元首听取了该中心职业指导室、航空模型俱乐部和可再生能源实验室工作介绍。他与学童们亲切交谈，并向他们送上儿童节的祝福。他强调，这样的创意中心对于培养创新能力、发展孩子们的才华至关重要。

    总统鼓励孩子们追求他们喜爱的事物，相信这将使他们在人生道路上取得巨大的成功，并赢得社会的认可。国家元首衷心祝愿孩子们学业有成、事事顺利。

    这座三层楼高的中心可以同时容纳1000多名儿童参加各类小组活动。此外，这个中心还配备了心理矫正室、残疾儿童教育和言语治疗办公室、可容纳300人的礼堂、媒体展览、互动式娱乐场和众创空间等设施，为孩子们提供一个多功能的学习和成长环境。

    阿拉木图市副市长埃塞姆·努斯波娃向总统汇报了该市校外教育事业的发展情况。据她介绍，目前该市已经拥有17所公立校外教育机构。然而，在32万名学龄儿童中，免费创意俱乐部和体育小组覆盖率仅为10%。因此，根据国家元首提出的“建设100个现代少年宫”的指示，在阿拉套区已经建立了另一个这样的创新创意中心。

    据她介绍，市政府计划在“突西”区和博斯坦德克区建设现代化的儿童发展创意中心。总的来说，市政府计划在2025年底前将免费校外教育的覆盖率提高至25%。

    【编译：阿遥】

    作者:

    Ерлан Мазан

    总统 教育 阿拉木图
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