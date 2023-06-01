劳工组织：相互强化的危机加剧了全球就业鸿沟

哈通社/阿斯塔纳/6月1日--据中新社报道，国际劳工组织31日发布的第11版《劳动世界监测报告》指出，今年全球失业人数预计将有所下降，但就业复苏前景仍有阴霾。

报告指出，2023年全球失业人数预计将降至1.91亿，相当于5.3%的全球失业率，低于疫情前水平，但估计数字表明，低收入国家在复苏进程中仍远远落后。

国际劳工组织预测，非洲和阿拉伯地区的低收入国家今年不太可能恢复到疫情前的失业水平。2023年北非失业率预计为11.2%(2019年为10.9%)；撒哈拉以南非洲为6.3%(2019年为5.7%)；阿拉伯国家为9.3%(2019年为8.7%)。

其他地区已成功将其失业率大幅降至危机前水平之下，拉丁美洲和加勒比地区为6.7%(2019年为8.0%)，北欧、南欧和西欧为6.3%(2019年为7.0%)，中亚和西亚为7.8%(2019年为9.2%)。

报告指出，虽然全球失业人数下降，但就业复苏道路仍有挑战，主要表现为就业差距不断扩大，以及债务水平的上升。

就业差距上，报告称，低收入国家就业差距率最大，达到惊人的21.5%，而中等收入国家的差距率略高于11%。高收入国家的比率最低，为8.2%。此外，报告指出，低收入国家是唯一一个就业差距率长期上升的国家收入组别，从2005年的19.1%上升到2023年的21.5%。

债务水平方面，报告称，对于发展中国家来说，不断上升的债务水平带来了额外挑战，大大缩小了政策干预范围。金融和财政限制阻碍了对多重危机的应对，从而加剧就业差距。根据该报告，陷入债务困境的低收入发展中国家面临更大的就业差距，2023年将达到25.7%，而债务危机风险较低的发展中国家这一比例为11%。