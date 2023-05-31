国家元首参观二十世纪政治压迫行为档案研究中心

哈通社/阿斯塔纳/5月31日 – 正在对阿拉木图市进行工作视察的哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫，31日前往位于阿拉木图市的《二十世纪政治压迫行为档案研究中心》进行参观访问。

参访期间，中心相关工作人员向国家元首介绍了该机构开展文字和影像等档案资料的管理、保存和展示等方面的工作情况。

此外，托卡耶夫总统还了解了中心正在开展的，基于各类历史文件档案，对上个世纪发生的政治迫害行为的研究工作。

根据托卡耶夫总统于2020年11月24日签署发布的《关于全面恢复政治清洗与迫害受害者清誉的委员会》总统令，哈萨克斯坦成立了全面恢复大清洗受害者名誉国家委员会。而在2021年，为了能够有效地协调委员会的各项工作，为相关研究人员提供必要的文献支持，在阿拉木图市建立了二十世纪政治压迫行为档案研究中心。

中心建立后，根据政府的相关决议，内务部、国家安全委员会、总检察院的档案馆中所存放的，有关二十世纪30~50年代政治压迫行为的所有政府文档资料，均被依法转交给中心统一存放。所有文件的解密和解读工作都在该中心内进行。政府已经为相关研究工作的开展建立了充分的条件。

据了解，该中心总计保存有113.2万份各类资料文献，目前正在处理的与前苏联政治迫害行为有关的调查案件总数为70.15万件。

当前，中心内的学者们正在着手准备完成题为《阿拉什奥尔达案件：1920~1940年的资料和文档》的多部份资料集的整理和出版工作。

该资料集的出版发行，将大大的扩展对20 世纪哈萨克斯坦政治史的研究视野。

托卡耶夫总统强调指出，研究中心将在哈萨克斯坦历史研究工作中发挥重要的作用，并祝愿中心工作人员工作顺利。

【编译：木合塔尔·木拉提】