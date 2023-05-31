阿拉木图人哀悼大饥荒和大清洗受难者 市长出席活动

哈通社/阿拉木图/5月31日 – 5月31日，阿拉木图市多个地点举办了一系列追悼哀思活动，社会各界人士向前苏联时期大饥荒纪念碑、政治清洗受害人士的纪念雕像敬献鲜花，表达对历史记忆的铭记。

阿拉木图市市长叶尔波拉特·多萨耶夫出席了在阿拉木图市卡拉盖勒公园（松林公园）《1931~1933年大饥荒死难者纪念碑》前举行的献花和默哀仪式，并向纪念碑敬献花篮。

参加在纪念碑前举行的这场严肃、庄严的仪式的人群中，包括了曾经的政治清洗和大饥荒受难者们的亲属、后人，以及来自社会各界的功勋人士和众多普通市民。

献花仪式上，进行了一分钟的默哀，以表达对数百万死难者的哀思。

与会人士强调指出，在铭记历史苦难的同时，必须继续长期的坚持将为前苏联时期遭受政治迫害的受害者恢复名誉的工作持续开展下去。

正确的记录下先烈们为了哈萨克斯坦的自由和独立而付出的巨大牺牲，是向后代传承正确的历史观与爱国主义价值观的唯一方式。

各种历史记录都显示出，在二十世纪的三十年代，哈萨克斯坦人口数量急剧减少了超过300万人。与此同时，包括阿赫梅特•拜图尔森诺夫、萨肯•赛富林、马赫詹•朱马巴耶夫、沙卡利姆•库达伊别尔迪耶夫、贝伊姆别特•马伊林等著名哈萨克精英和知识分子在内，有超过10万以上的在社会各领域做出了重要贡献的哈萨克民族社会精英，遭到了前苏联政府的政治迫害，其中有2.5万多人被枪决。

哈萨克斯坦于1997年将每年的5月31日，正式确立为《政治迫害和大饥荒受害者国家纪念日》。

今天，阿拉木图市将举办一系列活动，包括圆桌会议模式的论坛会议、电视节目、晚会、书籍和图片展、诗歌朗诵会等，纪念这一对哈萨克斯坦社会影响至今的历史伤痛。

【编译：木合塔尔·木拉提】