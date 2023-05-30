阿拉木图将举行一系列活动 纪念前苏联政治迫害和大饥荒受害者

哈通社/阿拉木图/5月30日 -- 每年的5月31日为哈萨克斯坦的政治迫害和大饥荒受害者纪念日。

据阿拉木图市政府消息，为铭记历史教训，追悼在前苏联统治时期因残酷的政治迫害和人为的大饥荒而受难的同胞，5月31日纪念日当天将在阿拉木图市多个纪念碑和公园内，举行包括敬献花圈和默哀仪式等在内的公共活动。

市政府新闻处公布的消息显示，5月31日早晨09:00时，在市政府官员、社会功勋人士以及青年人群的参与下，将在阿拉木图市阿拉木图区卡拉盖勒广场（松林广场）举办献给1931~1933年大饥荒死难者们的花圈敬献仪式。

当天，在阿拉木图市的其他地区也将举办类似的纪念活动，包括：

·阿乌埃佐夫区图拉尔·热斯库洛夫纪念碑广场献花仪式（詹多索夫大街55号）5月31日上午10:00时；

·阿拉木图区穆哈梅特詹·特尼什巴耶夫纪念碑广场献花仪式（舍夫琴科大街97号）5月31日上午09:30时；

·铁米尔别克·朱尔艮诺夫纪念碑献花仪式（潘菲洛夫大街127号）和阿赫梅特·拜图尔森诺夫纪念碑献花仪式（拜图尔森诺夫大街60号），将分别于5月31日上午9:00时和10:30时举行；

·阿拉套区«血谷平原（Қандысай жазығы）»纪念碑广场献花仪式（中央大街37号）5月31日上午10：00时举行；

·博斯坦德克区奥拉兹·詹多索夫纪念碑广场献花仪式（詹多索夫大街与加加林大道交汇处）5月31日上午10：00时举行。

此外，在阿拉木图市的梅迪奥区以大师江布尔的名字命名的哈萨克国家爱乐乐团剧院内，5月31日下午19:00时，将举办一场隆重的音乐晚会。晚会的主题为《向历史致敬》。晚会旨在纪念政治迫害与大饥荒的所有受害者。

哈萨克斯坦于1997年宣布，将每年的5月31日定为政治迫害和大饥荒受害者纪念日。前苏联统治哈萨克斯坦时期，在哈萨克斯坦实行了残酷的政治清洗和迫害，造成了数十万哈萨克政治文化精英的死亡。此外，哈萨克斯坦境内还在前苏联时期经历了三次大型饥荒，导致哈萨克人口在不到20年的时间里损失过半。

【编译：木合塔尔·木拉提】