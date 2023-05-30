阿里汗·斯马伊洛夫主持政府会议研究进一步发展民航业的具体措施

哈通社/阿斯塔纳/5月30日--据总理官网消息，政府总理阿里汗·斯马伊洛夫于30日主持召开政府会议，就进一步发展民航事业措施进行研究讨论。

阿里汗·斯马伊洛夫指出，在新冠大流行介绍之后，国内民航业迈入了新的发展阶段，乘客数量稳步增加，原有航班陆续恢复，并且新航线的开通工作正在加紧进行。

他同时强调，国内民航业还存在一些悬而未决的问题。

-国内个别机场的起降跑道亟需维修，大部分舷梯、加油车等特殊设备年久失修。在征用机场周围土地建设住宅小区和商业设施时，相关的国际标准没有得到遵守，这直接影响了飞行安全。-阿里汗·斯马伊洛夫说。

为了解决这些问题，阿里汗·斯马伊洛夫表示政府已经考虑增加航空煤油产量的问题，因为充分保障国内燃料供应是吸引过境货运航空公司的关键因素之一。

政府总理指出，乘客对国内航空公司的批评意见是有理有据的，其中最多的投诉是关于航班延误或取消的问题。

-今年前两个月，飞师航空公司取消了几乎一半从库斯塔奈至阿斯塔纳和阿拉木图的航班。2月25日，该航空公司的乘客因为阿斯塔纳至奇姆肯特航班延误10小时而发生纠纷。作为回应，飞狮方面草率取消了这趟航班。遗憾的是，公司方面不愿意与乘客进行直接对话，没有及时解释延误的原因，也没有提供适当的服务。-政府总理说。

他指出，正因为如此，定价政策也引起了一些质疑。例如，在哈萨克斯坦，一些所谓的低成本航空公司从阿斯塔纳到阿拉木图的飞行时间只有一个半小时，但价格可能比欧洲、美国或中国的类似航线要贵一倍。竞争保护和发展署认为，航空公司定价的目的是为了使其收入最大化，而不符合消费者的利益。

-所谓的燃油附加费在逻辑上应该根据航空燃油价格的变动而调整，但实际上却一直保持在相同的水平。因此，有必要重新审视定价政策，并不断努力改善航空公司的服务质量，将乘客的利益置于最重要的优先事项之中。-阿里汗·斯马伊洛夫强调。

为了解决上述问题，阿里汗·斯马伊洛夫指示有关主管部门编制机场基础设施现代化的路线图，收回非法征用的机场周边土地，并努力增加航空煤油的产量。

【编译：阿遥】



