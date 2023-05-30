《大流行中的哈国经验》国际论坛在首都举行

哈通社/阿斯塔纳/5月30日 -- 《大流行的教训：哈萨克斯坦的经验》国际论坛29日在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳市举行。

哈萨克斯坦政府副总理阿勒泰·阔勒格诺夫、科学和高等教育部部长萨亚萨特·努尔别克、卫生部部长阿扎尔·黑尼亚特、总统直属国家科学院院长昆苏鲁·扎卡利亚等出席会议。

论坛上，副总理阿勒泰·阔勒格诺夫表示，在为期三年的同COVID-19大流行疫病进行的全社会层面的广泛行动期间，QazBioPharm国家控股公司董事会主席别尔德别克·萨帕尔巴耶夫的贡献尤为突出。

- 我想指出，今天的这个论坛，也是在著名的国家功勋人士萨帕尔巴耶夫·别尔德别克·玛什别克吾勒的直接倡议下组织举办的。- 阿勒泰·阔勒格诺夫说。

随后，副总理谈及了大流行期间，哈萨克斯坦实施的一系列卓有成效的工作。

- 在同疫病的抗争期间，首先宣布了国家紧急状态，在国境线上根据疫病传播情况采取了应对性的限制措施。其次，在全球民航航线面临大规模停航的情况下，我国采取了多种方式保障公民能够顺利从国外返回哈萨克斯坦。第三，医疗体系以及早发现COVID病症以及为患病公民提供帮助为方向开展了工作。第四，各级医院对病床进行了迅速的重新配置，并建立了流动医疗小组。第五，建立了个人医疗防护装备和医疗用品的储备，并迅速的完成了配套的药品和设备生产线。第六，根据国家元首的直接指示，提高了医护工作人员的薪酬标准。对公民的社会保障和支持问题给予了关注。我们的胜利不仅是勇敢的医生和微生物科学家联合工作的结果，也是政府各机构相互协调，并得到了商界和全体公民积极支持的结果。- 阿勒泰·阔勒格诺夫说。

副总理表示，在大流行期间，哈萨克斯坦下调了几乎所有的公用事业费率。

- 总计有160万哈萨克斯坦公民获得了用于支付公用事业服务费用的政府补贴。有400万人因COVID限制措施期间遭遇的生活、工作不便，而领取了来自政府提供的补助支持。有240万人获得了额外附加的社会保障金。政府为上述社会保障工作共指出了5000亿坚戈。所有地区都建立了食品保障库存。为学校和大学的学生们组织了全国范围的在线教育。- 阿勒泰·阔勒格诺夫说。

科学和高等教育部部长萨亚萨特·努尔别克则在讲话中指出，2020~2023年期间，哈萨克斯坦为推动和实现科研成果的是实体化落实，组织了30多场专业性的科研竞评。

- 在这些竞评的成果下，目前已有1507个项目和方案获得了资金支持，并根据这些项目实现了103项科研技术成果的落实。其中，有6个科研技术方案和49个项目是在QazBioPharm国家控股公司的科研人员的参与下，予以实施的。根据科学项目的实施结果，开发了特殊诊断方法，以确定当前感染的病原体、药物和预防药物，包括研发针对冠状病毒感染的疫苗。在它们当中，最知名的，莫过于我们的科研人员以创纪录的效率（47天内）完成的首个哈萨克斯坦自主研发的抗COVID-19疫苗——QazVac。根据临床试验结果，该疫苗的安全性和高免疫原性已得到证实，并在《柳叶刀》旗下的eclinicalmedicine学术期刊上发布了关于该疫苗的2篇获得同行评议的论文。正如开发人员所指出的，QazVac 疫苗在2021年8月被列入了世界卫生组织的推荐清单。- 萨亚萨特·努尔别克说。

值得一提的是，QazVac疫苗的临床试验于2020年启动，共有3000名18~89岁的志愿者参与了接种测试。结果显示，该疫苗对COVID-19致病病毒的有效性达到了90%。

QazVac的使用得到了哈萨克斯坦共和国卫生部的批准，并在2021年8月提交世卫组织。

在大流行期间，总计有550万以上的哈萨克斯坦公民接种了QazVac疫苗。

根据此前报道，根据世界卫生组织宣布新冠疫情不再构成国际关注的突发公共卫生事件、并且国内和国际新冠疫情形势已经稳定，哈萨克斯坦首席国家卫生医师已宣布正式取消在教育机构和被纳入Ashyq项目的人群中引入的抗击冠状病毒感染的限制措施。

【编译：木合塔尔·木拉提】