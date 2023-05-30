哈萨克斯坦大使向阿塞拜疆总统递交国书

哈通社/阿斯塔纳/5月30日--哈萨克斯坦驻阿塞拜疆新任大使阿里穆·巴耶勒向该国总统伊利哈姆·阿利耶夫递交国书。

阿里穆·巴耶勒表示，他很荣幸代表哈萨克斯坦在阿塞拜疆任职， 将在两国元首的工作任务框架下进一步推动双边合作。

阿塞拜疆总统对两国合作的现状表示了满意。他指出，哈萨克斯坦总统对阿塞拜疆的访问和自己对哈萨克斯坦的访问对促进双边关系提供了新动力。他认为，自己和哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫之间以信任为基础的关系是两国进一步加强兄弟关系的保障。

阿塞拜疆总统表示，运输和物流领域是双边合作的主要方向之一，当前正在实施的联合基础设施项目能够为扩大货运量提供良机。 他还还指出，最近开始通过阿塞拜疆运输哈萨克斯坦石油是非常重要的一步。

阿利耶夫总统预祝哈萨克斯坦大使的工作取得圆满成功。

哈萨克斯坦大使向阿塞拜疆总统和人们致以了独立日祝贺，并谈到了盖达尔·阿利耶夫诞辰的100周年。

大使表示，他也同意发展贸易和经济合作，实施对整个地区，以及两国具有重大地缘经济意义的项目是双边合作的优先事项。

双方还谈到了两国在国际组织，包括在突厥国家组织框架下的有效合作。

在这方面，与会人员讨论了今年将在哈萨克斯坦举行的突厥国家组织第十次峰会的筹备工作。

【编译：阿依波塔】