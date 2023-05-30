联合国机构警示：厄尔尼诺现象临近，全球脆弱国家或受冲击

哈通社/阿斯塔纳/5月30日--据中新社报道，联合国粮农组织和联合国世界粮食计划署29日联合发布题为《饥饿热点：粮农组织及粮食署严重粮食不安全联合预警》的报告指出，在涵盖22个国家的18个饥饿“热点”地区，重度粮食不安全问题的规模和严重程度很可能进一步恶化。报告同时警告，厄尔尼诺气候现象迫在眉睫，全球脆弱国家还可能遭受极端气候事件冲击。

报告强调，许多热点地区正面临日益严重的饥饿危机，主要集中在非洲、中东和美洲地区。冲突、极端气候和经济冲击不断导致越来越多的社区陷入危机。

联合国世界粮食计划署执行干事辛迪·麦凯恩表示，遭遇饥饿的人数和地区持续增加，饥饿程度也比以往任何时期都更为严峻。必须立即采取行动，不作为将带来灾难性的后果。

报告还警示，厄尔尼诺现象一旦出现就将造成重大风险。气象学家预测，2023年中期之前出现厄尔尼诺现象的概率为82%。气候模式的预期转变将对几个热点地区产生严重影响。例如，中美洲干旱走廊的降雨量低于平均水平；对于萨赫勒和非洲之角地区连续受到极端气候事件冲击的担忧也在加深。

经济冲击和压力因素持续在几乎所有热点地区引发重度饥饿，反映出自2022年以来的全球趋势仍在延续。相比冲突而言，经济风险造成更多国家和人口陷入饥饿。报告称，这些风险在很大程度上与新冠疫情带来的社会经济影响以及乌克兰战争的连锁反应有关。

报告预计，未来数月的全球粮食价格与历史标准相比可能仍处于高位，中、低收入国家的宏观经济压力难以缓解。这意味着其购买力随之下降，将在未来数月对许多热点地区家庭的粮食获取产生负面影响。