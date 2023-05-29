国家元首谈欧亚经济联盟一体化发展方向：经济合作为主

哈通社/彼得罗巴甫尔/5月29日 – 国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫正在对北哈州进行工作视察，了解当地农业企业发展及今年春季的土地耕种情况。在视察期间，总统于田间地头与当地农企负责人和农场主代表们进行了交流。

交流中，托卡耶夫总统就欧亚经济联盟框架下的工作的主要方向发表了评论。

表示，作为与俄罗斯联邦直接交界的北部行政区，北哈州对于哈萨克斯坦而言有着非常重要的战略价值。

- 俄罗斯是我们的伙伴。为了确保无论是在欧亚经济联盟框架下，还是在双边模式下，都能实现商品贸易的无阻碍运行，我们一直开展着定期的双边会谈。- 托卡耶夫总统说。

总统随即谈到了日前在莫斯科举行的欧亚经济联盟最高理事会会议。总统表示，在此次会上，各方讨论了处理相互经济活动、一体化和合作问题的必要性。

国家元首强调了保持贸易通畅的必要性，并强调必须尽一切努力创造一个完善的商品市场。

他指出，为了保障哈萨克斯坦货运公司能够顺利且能盈利的，完成将货物运送到俄罗斯市场及第三国的任务，哈萨克斯坦的货运公司应在俄罗斯领土上享受同等标准的税费。

- 我要再一次的重申：欧亚经济联盟，始终要以经济一体化为首要方向，其他事情要放在这之后。诸如思想、教育、医疗、体育、文化等领域的问题当然值得讨论，但这些都有其他的平台。而在那些平台上，我们和所有相关的国家都有着富有成效的合作。- 托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统表示，对于欧亚经济联盟而言，完成2015年签署的条约中的任务是首要的。

- 不久前，白俄罗斯总统亚历山大·格里戈里耶维奇·卢卡申科建议哈萨克斯坦也加入«俄白联盟国»（注：俄白联盟国——前身为俄白共同体，是由俄罗斯和白俄罗斯于1997年4月2日签订《白俄罗斯和俄罗斯联盟条约》而设立的超国家实体）。我很欣赏他的幽默感。我认为，加入联盟国对于哈萨克斯坦是没有任何必要的。我们已经有了其他的一体化组织，其中之一就是欧亚经济联盟。至于核武器，我们对此更是没有需求。因为我们是《不扩散核武器条约》和《禁止核试验条约》的缔约国。我们始终将致力于履行我们在这些国际文书下的承诺。- 托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统指出，在广袤的大欧亚区域内，应以经济发展为中心开展务实合作，建立一个坚实的共同市场，这是符合所有国家共同利益的选择。

【编译：木合塔尔·木拉提】