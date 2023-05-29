托卡耶夫总统视察北哈州 了解当地春耕生产情况

哈通社/彼得罗巴甫尔/5月29日 – 国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫29日抵达被哈萨克斯坦州首府，开始对该州进行工作视察。

期间，托卡耶夫总统为了解北哈州正在实施中的春季播种工作进展情况，前往属于该州«Дайындық Агро»公司所属的耕地进行了考察。

该企业主要从事谷物和油料作物种植，以及畜牧业养殖等业务。公司旗下共拥有1.58万公顷耕地和4200公顷草场。根据公司经理比尔詹·沙伊美尔德诺夫介绍，该公司今年使用了来自澳大利亚的Trizo牌小麦种子进行播种，预计每公顷可收获粮食25公担。

总统在视察期间指出，我国粮农对种植出口需求高的粮食作物有很高的积极性。总统对当地农民的劳作予以了高度评价。

访问期间，托卡耶夫总统听取了关于北哈州当前春耕情况的整体汇报。

根据州长阿依达尔别克·萨帕若夫的介绍，目前，北哈州全州范围内的化肥下田、春耕机具供应、柴油燃料保障等工作正在按计划进行当中。

今年北哈州总计将耕种450万公顷粮田，其中谷物和豆类作物320万公顷、油料作物96万公顷、牲畜口粮作物35.3万公顷、土豆3.41万公顷、其他6200公顷。

为确保粮食安全，北哈州高度关注耕地作物多样化和民生作物的种植问题。近年来，全区荞麦种植面积增长3倍，土豆、胡萝卜、卷心菜等蔬菜面积增长1.5-2倍。

托卡耶夫总统在田间同北哈州众多农业企业和农场主的代表们进行了交流。这些代表们表示，由于国家的有效支持，农场主们得以有机会扩大自己的生产规模。许多农场不仅为当地的农村居民提供了大量的就业岗位，还为乡村地区的社会活动做出贡献。

托卡耶夫总统指出了提高劳动生产率，以及在农业生产中引入新技术和新的生产方法的重要性。他表示，这些措施将有助于改善人民的生活质量和增加实际收入。

国家元首称，当前北哈州农业领域的劳动生产率为每个工人 500 万坚戈。这远高于全国平均水平。

总统还指示北哈州相关负责人继续推动相关领域的工作，大力发展农产品加工业。

总统还预祝农民春播顺利。

【编译：木合塔尔·木拉提】